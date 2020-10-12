Український телеведучий та актор Юрій Горбунов вирішив поділитися з шанувальниками яскравими моментами з-за лаштунків сьомого прямого ефіру "Танців з зірками". Він показав селфі з Тіною Кароль та Настею Каменських.

Вчора, 11 жовтня, на "Танцях з зірками" відбувся пристрасний "Вечір латини". Учасники неабияк вразили своїми постановками і запалили паркет. Ведучий проєкту Юрій Горбунов не залишився осторонь і на особистій сторінці в інстаграмі вже опублікував декілька фото.

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Юрій Горбунов поділився ефектними світлинами, де постав разом із зірковими колегами. Відомо, що ведучою балкону у сьомому випуску стала пристрасна і запальна Настя Каменських. Юрій вирішив потішити шанувальників спільною світлиною з колегою і перед початком ефіру зробив з нею селфі.

"Ми починаємо танці!", – написав під фото шоумен.

А от Тіну Кароль ми можемо побачити поруч із Горбуновим під час кожного прямого ефіру, адже саме вона є незмінною ведучою сезону. Артистка щоразу вражає ефектними аутфітами, тому Юрій не втрачає жодної нагоди зробити красиву світлину з зіркою. Якщо кадр із NK ведучий опублікував напередодні ефіру, то знімок з Тіною з'явився у його профілі після нього.

"Як вам сьогоднішній ефір?", – запитав Горбунов у підписників.