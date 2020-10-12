Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов решил поделиться с поклонниками яркими моментами из-за кулис седьмого прямого эфира "Танцев со звездами". Он показал селфи с Тиной Кароль и Настей Каменских.

Вчера, 11 октября, на "Танцах со звездами" состоялся страстный "Вечер латины". Участники изрядно поразили своими постановками и зажгли паркет. Ведущий проекта Юрий Горбунов не остался в стороне и на личной странице в инстаграме уже опубликовал несколько фото.

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Юрий Горбунов поделился эффектными фотографиями, где предстал вместе со звездными коллегами. Известно, что ведущей балкона в седьмом выпуске стала страстная и зажигательная Настя Каменских. Юрий решил порадовать поклонников общей фотографией с коллегой и перед началом эфира сделал с ней селфи.

"Мы начинаем танцы!", – написал под фото шоумен.

А вот Тину Кароль мы можем увидеть рядом с Горбуновым во время каждого прямого эфира, ведь именно она является неизменной ведущей сезона. Артистка каждый раз поражает эффектными аутфитами, поэтому Юрий не теряет ни одной возможности сделать красивую фотографию со звездой. Если кадр с NK ведущий опубликовал накануне эфира, то снимок с Тиной появился в его профиле после него.

"Как вам сегодняшний эфир?", – спросил Горбунов у подписчиков.