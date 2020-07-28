Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик знову порадувала шанувальників світлиною зі знімального майданчика. Цього разу вона показала момент із зйомок третього сезону серіалу "Татусі".

Лілія Ребрик належить до числа тих знаменитостей, які з радістю показують свої творчі будні та діляться життям. Вона неодноразово розповідала прихильникам професійні секрети, ділилася подробицями роботи на телебаченні та в кіноіндустрії. Тепер акторка вкотре поширила на особистій сторінці в інстаграмі світлину із знімального дня.

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Ребрик постала перед камерою на тлі красивої природи та блакитного неба. Вона була одягнена у сукню персикового кольору. Волосся вклала у легкі локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Шию зірки прикрашав ланцюжок, а вуха – мінімалістичні сережки з камінцями.

Лілія заплющила очі та підняла голову до неба. Яскраве сонечко освітлювало її обличчя, на якому сяяла усмішка. Жінка розвела руки в сторони, а під фото написала: "Літо – час див!".



Лілія Ребрик на зйомках серіалу "Татусі" / Instagram / @liliia.rebrik

Увага на знімку була зосереджена на чималому вагітному животику знаменитості. Багато підписників подумали, що вона втретє вагітна і висловлювали привітання в коментарях. Також збентежив неоднозначний підпис у дописі. Але, насправді, ця світлина була зроблена під час зйомок третього сезону популярного українського серіалу "Татусі". Очевидно, згідно із сценарієм Ребрик зіграє там роль вагітної жінки, тому їй довелося одягнути накладний живіт.