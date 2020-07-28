Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик снова порадовала поклонников фотографией со съемочной площадки. На этот раз она показала момент со съемок третьего сезона сериала "Папаши".

Лилия Ребрик принадлежит к числу тех знаменитостей, которые с радостью показывают свои творческие будни и делятся жизнью. Она неоднократно рассказывала поклонникам профессиональные секреты, делилась подробностями работы на телевидении и в киноиндустрии. Теперь актриса в очередной раз разместила на личной странице в Инстаграме фотографию со съемочной дня.

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Ребрик предстала перед камерой на фоне красивой природы и голубого неба. Она была одета в платье персикового цвета. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж. Шею звезды украшала цепочка, а уши – минималистичные серьги с камнями.

Лилия закрыла глаза и подняла голову к небу. Яркое солнышко освещало ее лицо, на котором сияла улыбка. Женщина развела руки в стороны, а под фото написала: "Лето – время чудес!".



Лилия Ребрик на съемках сериала "Папаши" / Instagram / @liliia.rebrik

Внимание на снимке была сосредоточено на достаточно большом беременном животе знаменитости. Многие подписчики подумали, что она в третий раз беременна и выражали поздравления в комментариях. Также смутила неоднозначная подпись в посте. Но на самом деле эта фотография была сделана во время съемок третьего сезона популярного украинского сериала "Папаши". Очевидно, по сценарию Ребрик сыграет там роль беременной женщины, поэтому ей пришлось надеть накладной живот.