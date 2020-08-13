67-річний український співак та автор хіта "А липи цвітуть" Іво Бобул осоромився в мережі. Він поділився своїми роздумами про кандидатів на посаду мера Києва. Користувачі переконані, що блогер з народного артиста нікудишній, адже він зробив безліч помилок.

Восени у Києві відбудуться вибори міського голови, проте кандидатів на посаду вже обговорює вся країна. Власну думку вирішив публічно висловити співак Іво Бобул. У фейсбуці він опублікував розлогий допис, який написав дорогою на роботу. Проте мережу ошелешила не лише позиція артиста, а шалена кількість помилок.

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Іво Бобул вирішив прорекламувати ексочільника КМДА часів президентства Януковича Олександра Попова й особисто звернувся до киян. Він запевнив, що майбутній мер столиці повинен мати відповідну освіту, любити людей та вирішувати нагальні проблеми.

Так, артист назвав киян "кіянами", закликав "вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубуванням лісних масивів, пенсіонерів та хворих діточок", а сам Київ охрестив званням "могутнеї столиці". До того ж, розхвалюючи Попова, він запевнив у своїй незаангажованості.

Реакція мережі

Користувачі не приховували свого здивування від такої великої кількості помилок у дописі Іво Бобула. Їх обурило те, що співак зі званням народний артист України не може вивчити рідну мову, проте радить киянам, кого обирати мером.

"Цей допис читати без сліз неможливо. Оце концентрація помилок", "Істерика", "Славетного КиЇва? А в кінці митця накрило капслоком", "В мене зараз кров з очей піде", "Може, сторінку Бобула веде його малорічний онук? Помилки в кожному слові", – йдеться у коментарях.

Не оминули прихильники увагою й політичне минуле Олександра Попова: "Попова згадав. Може, ще й Януковича з Ростову назад виписати", "Цe пeршоквітнeвий жарт? Цe ви про того Попова, який був гауляйтером Києва при Януковичі і якого зараз підтримує промосковська пята колона з опзж?".