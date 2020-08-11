Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула офіційно заявив про свій намір йти в мери Києва. На виборах міського голови столиці він представлятиме партію "Голос". Що говорить Притула про актуальні події в Україні та яка в нього громадянська позиція – читайте на LifeStyle 24.

39-річний телеведучий Сергій Притула заявив про балатування на мера Києва сьогодні, 11 серпня, під час представлення кандидатів у мери великих міст від партії "Голос". Про це повідомив 24 канал. Чоловік поділився, що розуміє скепсис його прихильників щодо політичних амбіцій, але він переконаний, що якщо туди не будуть іти чесні люди, то вона сама собою не очиститься. Зокрема він пообіцяв у разі свого обрання зробити історію успішного міста Києва та не брати у команду його друзів, родичів чи колег по цеху.

До теми Сергій Притула йде в мери Києва

Варто додати, що за липневими опитуваннями "Рейтингу", найбільшу прихильність від киян наразі має чинний мер Києва Віталій Кличко. На другому місці розмістився Притула, втім після його офіційного оголошення про балатування рейтинги шоумена можуть різко зрости.

Якими яскравими цитатами останнім часом вирізнявся Сергій Притула і чому його підтримує велика кількість послідовників у соціальних мережах – читайте у добірці.

Цитати Сергія Притули

Про волонтерство і благодійність

"Щиро дякую кожному за допомогу! І від свого імені і від усіх хлопців і дівчат, які захищають нашу можливість не змінювати свій звичний спосіб життя: ходити на роботу, виховувати дітей, планувати відпустку. Підтримуйте Армію! Не обов’язково через мене. Якщо озирнетеся, то побачите, як багато волонтерів навколо вас! Допомагайте і їм. Все одно спільну справу робимо. Цей звіт, у якому я згадав ще кілька волонтерів та фондів – чергове цьому підтвердження! Ми тримаємось купи!"

Зупинятися не будемо! Армія захищає нас, ми допомагаємо Армії! Конструкція проста і зрозуміла. У ній немає місця "втомленим від війни" і любителям "русскава міра". Усім іншим ще раз моє величезне дякую за вашу постійну підтримку, за ваші кошти і за добре слово, яке мотивує не менше, аніж палаючі очі наших хлопців і дівчат на фронті, коли привозиш їм чергове добро! Працюємо, панове!



Притула займається волонтерством більше 5 років / Facebook / @Сергій Притула - офіційна сторінка

"Ви хочете займатись благодійністю тихо? Займайтесь – прапор в руки! Але якого біса ви вирішили, що маєте вказувати комусь, як це робити? Особливо людям, які працюють у публічній сфері?.. У всьому світі зірки кіно та шоубізнесу займаються публічною благодійністю… І тільки в нас є величезна кількість людей, які починають нав'язувати власне бачення такої діяльності. І я готовий битися об заклад, що окрім тих, хто дійсно займається тихою, непублічною благодійністю, є ще дуже багато людей, які, насправді, мають таке ж відношення до благодійності та якихось соціальних проектів, як я до процесу власної беатифікації. Просто так легше виправдовувати свою пасивність, бездіяльність, відчуття провини. Хтось робить, а я – ні. Ну то на тобі гівна на вентилятор, благодійник! Тихо роби, чуєш?! Бо якщо я нічого не роблю і ти будеш робити тихо, то, в принципі, ми займаємось приблизно одним і тим самим – мовчимо у хустиночку".

Хороший волонтер дійсно корисний на своєму місці, як тільки він лізе в політику, він перетворюється на радника президента чи прем'єр-міністра і вже не так адекватно люди його сприймають, бо влада в державі – вона апріорі завжди "погана".

"Я не хочу бути псевдокумиром, якого з мене можуть виліпити фейсбук-фоловери. Які сьогодні піднесуть, а завтра "опустять", обхаркають і витруть об мене ноги. У мене теж вистачає "скелетів у шафі" і я не святий".

Про Вакарчука і складання мандату

"Вакар зробив те, що обіцяв. І, залишаючись ідейним натхненником партії і, водночас, її рядовим депутатом – здав мандат. На його місце прийде інший фахівець. Я вдячний Святославу за те, що він об'єднав стільки фахових людей, патріотів, дав їм поштовх, можливість працювати заради держави. Партія "Голос" відбулась. Святослав людей не тільки привів, але й дав їм можливість рухатись далі самостійно… Чомусь так повелось, що партія в Україні – це, по суті, політична корпорація, це завжди про одну людину. Але "Голос" не є партією вождистського типу… "Голос" намагається задати інший стандарт політики – це не про особу, це про принципи і про наполегливість. Партія буде і надалі залучати до української політики гідних, рішучих, потужних людей.

Мені за таку партію не соромно".

Я можу вам пообіцяти, що коли я стану мером, через рік мені не набридне і я не складу мандат.



Святослав Вакарчук і Сергій Притула / Facebook / @Сергій Притула – офіційна сторінка

Про політику і політиків

"Я завжди намагаюся у своєму житті добре зважувати, перш ніж робити якісь кроки... Якщо наважуватися на такий серйозний челендж, як боротьба за мерське крісло у столиці, то однозначно для цього походу потрібна професійна команда, потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар'яти-шоу", а команда профільних фахівців".

Прихильники різних політичних партій і народні депутати, ветерани АТО/ООС і менеджери середньої ланки, волонтери і активісти, ультрас і хіпстери, пенсіонери і студенти... у всіх цих, здавалося б, дуже різних людей, виявився спільний знаменник. Це – Арсен Аваков. Точніше, його відставка!

"У когось ще є надія, що Надія небезнадійна?"

Я не знаю, хто в цій країні не уявляв себе людиною, яка може розрулити все у країні так просто за одним клацанням пальців. Були і неодноразово в мене такі думки, але я себе сам лякав у цих думках. У своїх фантазіях я уявляв себе батьком нації, який контролює ситуацією в Україні, спираючись на багнети військових.

"Я не готовий розказувати, який Зеленський як людина, тому що ми перетиналися в 90% випадків по робочих питаннях. На початку нульових я активно займався організацією концертів у Тернополі і частково по Західній Україні. Із Зеленським ми спілкувалися вряди-годи в ті часи, коли він був артистом, який розганяв цей "95 квартал", виводив на вищі щаблі популярності… Він пахав, як кінь. Російською "на износ". Він робив все можливе для того, щоб його колектив опинився в топі українського шоу-бізнесу і не тільки українського... Зеленський як політик з'явився у нас, грубо кажучи, після Нового року. Хоча підготовка до зустрічі Зеленського-політика велася останні кілька років. Це очевидно."

Про Україну

"Давайте-но, людоньки, не мірятись у тому, хто більше любить Україну. Бо це нагадує малих дітей, які на дитячому майданчику сперечаються у кого мама розумніша чи тато сильніший. Мама в нас одна. Не засмучуймо її. Думайте своїми головами, а не ретранслюйте слова своїх політичних кумирів, бо зазвичай ті слова дуже розходяться з думками, а ще більше з діями!"

Народний Герой – це найгірша нагорода, яку б я бажав у своєму житті. Зі всіх.

"Їм українське. Ніколи в житті червоний борщик не проміняю на якийсь суп із шпинату".



Притула часто подорожує Україною, зокрема, навідується на рідну Тернопільщину /

Facebook / @Сергій Притула – офіційна сторінка

"Як волонтер я, напевно, знаю, яким насправді є український народ! Знаю, хто допомагав і як! Знаю, що перед обличчям загрози ми вміємо єднатись незалежно від статі, віку, соціального положення чи віросповідання! Українську армію роками підтримували і підтримують мільйони українців, від малих дітей до пенсіонерів, від вчителів і бухгалтерів до айтішників і топменеджерів!"

Про війну

"Кожен сам може обирати, що і коли святкувати. Але рано чи пізно треба дати собі відповідь на просте запитання: ми з ким?

Або бути частинкою сусідського побєдобєсія, де немає місця для українських борців проти нацизму, а тільки рускій чи совєцкий воїн. Або бути частинкою світової спільноти і підкреслювати наш особистий вклад у спільній перемозі антигітлерівської коаліції".

Війна – це страшно, це жорстоко, це боляче. Ми побачили це у 2014 і бачимо досі.