67-летний украинский певец и автор хита "А липи цвітуть" Иво Бобул оконфузился в сети. Он поделился своими размышлениями о кандидатах на пост мэра Киева. Пользователи убеждены, что блогер из народного артиста никудышный, ведь он совершил множество ошибок.

Осенью в Киеве состоятся выборы мэра, однако кандидатов на должность уже обсуждает вся страна. Собственное мнение решил публично высказать певец Иво Бобул. В фейсбуке он опубликовал большой пост, который написал по дороге на работу. Однако сеть ошарашила не только позиция артиста, но и большое количество ошибок.

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Иво Бобул решил прорекламировать экс-главу КГГА времен президентства Януковича Александра Попова и лично обратился к киевлянам. Он заверил, что будущий мэр столицы должен иметь соответствующее образование, любить людей и решать насущные проблемы.

Так, артист назвал киевлян "кіянами", призвал "вирішувати проблеми міста не за рахунок вирубуванням лісних масивів, пенсіонерів та хворих діточок", а сам Киев окрестил званием "могутнеї столиці". К тому же, расхваливая Попова, он заверил в своей незаангажированности.

Реакция сети

Пользователи не скрывали своего удивления от такого большого количества ошибок в заметке Иво Бобула. Их возмутило то, что певец со званием народного артиста Украины не может выучить родной язык, однако советует киевлянам, кого выбирать мэром.

"Это сообщение читать без слез невозможно. Вот это концентрация ошибок", "Истерика", "Славетного КиЇва? А в конце художника накрыло капслоком", "У меня сейчас кровь из глаз пойдет", "Может, страницу Бобула ведет его малолетний внук? Ошибки в каждом слове", – говорится в комментариях.

Не обошли поклонники вниманием и политическое прошлое Александра Попова: "Попова вспомнил. Может, еще и Януковича из Ростова обратно выписать", "Это первоапрельская шутка? Это вы о том Попове, который был гауляйтером Киева при Януковиче и которого сейчас поддерживает промосковская пятая колонна из опзж?".