Народний артист України Іво Бобул кілька днів тому вирішив прокоментувати ситуацію із виборами на міського голову у Києві, що відбудуться цієї осені. У його фейсбук-дописі користувачі знайшли чимало помилок та нелогічних речень, тому співак сам вирішив пояснити свої слова.

У виданні "КП" в Україні" 67-річний Іво Бобул зізнався, що повноцінно українську мову ніколи не вчив, тому й наробив стільки граматичних помилок у своєму тексті. Хоч він і вміє добре розмовляти українською, але от з правописом у нього є певні проблеми.

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Я здобував освіту в румунській школі, де у нас була румунська мова, російська література, а з іноземних мов – французька. Українську вивчив, коли грав з хлопцями у футбол, адже в нашому селі був один з найбільших українських інтернатів. Розмовляти вмію, а писати мені дуже важко,

– пояснив Бобул.

Втім, виконавець не розуміє, чого його заява викликала таку гостру реакцію в суспільстві. На його думку, він такий же громадянин в Україні, як і всі інші, та має право на висловлення своєї думки. Бобул додав, що найбільше його вразило те, що принижували допис чоловіка люди навіть не з Києва, а проблем у місті є чимало, які давно його хвилюють.

"Є багато проблем, але багато дилетантів, які не розуміють, навіщо вони це роблять. В країні на керівних посадах немає професіоналів. А я професійний артист і відповідаю за себе. Хочу, щоб в місті і країні було більше людей, які розуміли, що таке держава, що таке місто, що таке люди, це не маса, а народ. Я висловив свою думку, і воно комусь не подобається. Не подобається – ваші проблеми", – резюмував чоловік.

У підсумку Бобул зазначив, що ніхто не має права принижувати та ображати інших людей. Він переконаний, що: "Нація повинна бути культурною, але не бути бидлом".

"Всі такі розумні, грамотні, а коли потрібно щось зробити – язики в дупу засунуть і мовчать. Я законослухняний громадянин своєї країни і народний артист України, який працює на сцені не один рік, який оспівує свій край, людей України і саму державу в своїх піснях. Я можу і маю право висказати свою думку як громадянин, але мені не зрозуміло, чому люди і деякі артисти говорили: "Чому ти туди лізеш? Тобі що, треба більше?.. Людям що - більше робити нічого? Мабуть, нічого. Будьте толерантними і майте повагу до тієї людини, яка щось говорить. Я ж говорив не матом, а нормальною мовою," – зазначий артист.

Окрім інтерв'ю виданню, Іво Бобул опублікував у своєму фейсбуці новий іронічний допис, де сфотографував книгу "Як спілкуватися з психами" Марка Ґоулстона. В інформації про книгу зазначається: "Правила взаємодії з неадекватними й нестерпними людьми у вашому житті".