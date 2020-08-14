Народный артист Украины Иво Бобул несколько дней назад решил прокомментировать ситуацию с выборами мэра в Киеве, которые состоятся этой осенью. В его фейсбук заметке пользователи нашли немало ошибок и нелогичных предложений, поэтому певец сам решил объяснить свои слова.

В издании "КП" в Украине" 67-летний Иво Бобул признался, что полноценно украинский язык никогда не учил, поэтому и наделал столько грамматических ошибок в своем тексте. Хоть он и умеет хорошо говорить по-украински, но вот с правописанием у него есть определенные проблемы.

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Я получал образование в румынской школе, где у нас был румынский язык, русская литература, а по иностранным языкам – французский. Украинский выучил, когда играл с ребятами в футбол, ведь в нашем селе был один из крупнейших украинских интернатов. Разговаривать умею, а писать мне очень трудно,

– пояснил Бобул.

Впрочем, исполнитель не понимает, почему его заявление вызвало такую острую реакцию в обществе. По его мнению, он такой же гражданин в Украине, как и все остальные, и имеет право на выражение своего мнения. Бобул добавил, что больше всего его поразило то, что унижали сообщение мужчины люди даже не из Киева, а проблем в городе есть немало, которые давно его волнуют.

"Есть много проблем, но много дилетантов, которые не понимают, зачем они это делают. В стране на руководящих должностях нет профессионалов. А я профессиональный артист и отвечаю за себя. Хочу, чтобы в городе и стране было больше людей, которые понимали, что такое государство, что такое город, что такое люди, это не масса, а народ. Я высказал свое мнение, и оно кому-то не нравится. Не нравится – ваши проблемы", – резюмировал мужчина.

В итоге Бобул отметил, что никто не имеет права унижать и оскорблять других людей. Он убежден, что: "Нация должна быть культурной, но не быть быдлом".

"Все такие умные, грамотные, а когда нужно что-то сделать – языки в задницу засунут и молчат. Я законопослушный гражданин своей страны и народный артист Украины, который работает на сцене не один год, который воспевает свой край, людей Украины и само государство в своих песнях. Я могу и имею право высказать свое мнение как гражданин, но мне не понятно, почему люди и некоторые артисты говорили: "Почему ты туда лезешь? Тебе что, надо больше?.. Людям что – больше делать нечего? Пожалуй, нечего. Будьте толерантными и имейте уважение к тому человеку, который что-то говорит. Я же говорил не матом, а нормальным языком," – отметил артист.

Кроме интервью изданию, Иво Бобул опубликовал в своем фейсбуке новое ироническое сообщение, где сфотографировал книгу "Как общаться с психами" Марка Гоулстона. В информации о книге отмечается: "правила взаимодействия с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни".