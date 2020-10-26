Донька американського президента Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер відсвяткували річницю весілля. Саме 25 жовтня 2009 року закохані офіційно одружилися. З нагоди свята жінка поділилася чуттєвими світлинами.

Серія зворушливих кадрів з'явилася на офіційній сторінці радниці президента США в інстаграмі. Іванка ніколи не приховувала почуттів до чоловіка і завжди ділиться найяскравішими емоціями з підписниками. Так, в особливий день для сім'ї, Трамп опублікувала декілька знімків і вкотре подякувала коханому за ці роки.

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Іванка показала найчуттєвіші світлини, які робила у різні роки. Кожне з цих фото має особливе значення для закоханих, адже вони разом пройшли багато випробувань, побували у різних країнах світу і тепер виховують трьох чудових дітей.

Донька Доанльда Трампа вдячна чоловікові за тепло і турботу. На кожній світлині, де зображена поруч із Джаредом, вона незмінно усміхається та обіймає обранця. На останньому фото, яке є у святковій публікації, Трамп і Кушнер позують у день весілля. Іванка одягнена у надзвичайно красиву сукню з мереживом. Вона зачаровує своєю вродою та ніжно притуляжться до нареченого.

11 неймовірних років… Назавжди! З річницею, моя любове!

– з ніжністю написала Трамп.

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