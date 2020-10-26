Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер отпраздновали годовщину свадьбы. Именно 25 октября 2009 года влюбленные официально поженились. По случаю праздника женщина поделилась чувственными фотографиями.

Серия трогательных кадров появилась на официальной странице советницы президента США в инстаграм. Иванка никогда не скрывала чувств к мужу и всегда делится самыми яркими эмоциями с подписчиками. Так, в особый день для семьи, Трамп опубликовала несколько снимков и в который раз поблагодарила любимого за эти годы.

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Иванка показала самые чувственные фотографии, которые делала в разные годы. Каждое из этих фото имеет особое значение для влюбленных, ведь они вместе прошли много испытаний, побывали в разных странах мира и теперь воспитывают троих замечательных детей.

Дочь Дональда Трампа благодарна мужу за тепло и заботу. На каждой фотографии, где изображена рядом с Джаредом, она неизменно улыбается и обнимает избранника. На последнем фото, которое есть в праздничной публикации, Трамп и Кушнер позируют в день свадьбы. Иванка одета в необычайно красивое платье с кружевом. Она очаровывает своей красотой и нежно прислоняется к жениху.

11 невероятных лет... Навсегда! С годовщиной, моя любовь!

– с нежностью написала Трамп.

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