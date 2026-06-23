Наша редакція зібрала для вас головні прикмети на Івана Купала, які підкажуть, чого чекати від погоди та врожаю цього року. Читайте більше – у нашому матеріалі.

Теж цікаво 15 цікавих способів ворожіння на Івана Купала, які варто спробувати

Народні прикмети на Івана Купала

Якщо посеред купальської ночі ви чітко почуєте спів цвіркунів, то прийдешня зима буде теплою та м'якою.

Якщо навколо вас розіллється занадто сильний і концентрований аромат лугових трав, то готуйте парасольки, адже скоро піде дощ.

Якщо на Івана Купала небо буде безхмарним і ви побачите сотні яскравих зірок, то цьогорічний врожай вас точно вразить.

Якщо у святкову ніч вам на очі потрапить змія, то будьте обачними, оскільки це попередження про можливу біду.

Якщо ви зважитеся поплавати у нічній водоймі, то бережіться, бо підступні русалки можуть затягнути вас під воду.

Якщо на Івана Купала раптом піде дощ, то затяжних холодів не буде – варто чекати на швидке потепління.

Якщо на ранок після свята ви помітите на траві рясну та густу росу, то літо подарує щедрий збір плодів.

Традиції Купальської ночі

Традиційно гуляння починаються ближче до вечора біля водойм, де молодь розпалює велике купальське багаття. Через цей вогонь зазвичай стрибають парами, вірячи, що якщо закохані не розімкнуть рук під час стрибка, то їхнє кохання буде вічним, а союз – міцним. Окрім того, у вогні символічно спалювали старі речі та одяг хворих дітей, щоб разом із димом пішли всі негаразди й недуги.

Не менш важливою частиною свята є дівочі ворожіння. Дівчата заздалегідь збирають польові квіти та духмяні трави, щоб сплести з них купальські вінки. З настанням сутінків у них вставляють запалені свічки й пускають їх за водою. Далі за рухом вінка визначають долю – у який бік він попливе, звідти й чекати нареченого. А якщо святковий атрибут потоне, то весілля цього року не відбудеться.

Сама ж вода цієї ночі вважалася цілющою, тому вмивання ранковою купальською росою було обов'язковим ритуалом для збереження краси та здоров'я.

Детальніше про те, що ще варто зробити в ніч на Івана Купала – читайте в матеріалі 24 Каналу.