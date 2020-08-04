Український кінематограф не стоїть на паузі. Одразу після послаблення карантину режисери взялись створювати нові стрічки, які глядачі зможуть переглянути вже у 2021 році. Наразі тривають зйомки фільму "Між нами", де головну роль віддали неперевершеній Ірмі Вітовській.

У стрічці "Між нами" актриса перевтілиться у гінеколога. Про це Ірма Вітовська розповіла у програмі "Зірковий шлях". Деталей сюжету зірка кіно вирішила не розголошувати, однак зізналась, що для підготовки до ролі зверталась до справжніх лікарів, аби більш реалістично постати у психологічному трилері.

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"Так, звичайно, без цього неможливо. Будь-яка робота, де є професійна якась ознака, потребує певного вникнення... Деталізація така важлива", – розповіла Ірма Вітовська.

Окрім цього, актриса зазначила, що її героїня буде жертвою емоційного насилля. Ця тема зараз є дуже актуальною у світі, тому автори проєкту вкотре її порушать у цьому проєкті.

"На щастя, ці синці – це постійні знущання з героїні в кіно… 2018 рік: понад 800 тисяч українських родин мали досвід насильства, це зафіксовані випадки. Але фактично, за певними припущеннями, навіть понад 1,5 мільйона... Насправді, жінки складають найбільшу частку. Це не тільки сексуальне і фізичне насильство, як випадки, що вражають останнім часом всіх нас, але й моральне та економічне насильство в родинах… Я рада, що можу зіграти це в кіно", – зазначила Ірма Вітовська.



Ірма Вітовська на зйомках фільму "Між нами" / Facebook / @betweenusfilm

Що відомо про фільм "Між нами"

Психологічний трилер "Між нами" розповідає про складний вибір людини між близькими та мораллю. Дві головні героїні стрічки змушені пройти через це: Саша щодо свого чоловіка, а Аня – до сина. Та ситуація загостриться коли жінки будуть причетні до кримінальної історії.

Головні ролі у стрічці "Між нами" зіграли:

Анастасія Пустовіт

Ірма Вітовська

Дмитро Сова

Дивіться трейлер до фільму "Між нами": відео