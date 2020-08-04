Украинский кинематограф не стоит на паузе. Сразу после ослабления карантина режиссеры взялись создавать новые ленты, которые зрители смогут посмотреть уже в 2021 году. Сейчас идут съемки фильма "Между нами", где главную роль отдали непревзойденной Ирме Витовской.

В ленте "Между нами" актриса перевоплотится в гинеколога. Об этом Ирма Витовская рассказала в программе "Зирковий шлях". Деталей сюжета звезда кино решила не разглашать, однако призналась, что для подготовки к роли обращалась к настоящим врачам, чтобы более реалистично предстать в психологическом триллере.

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"Да, конечно, без этого невозможно. Любая работа, где есть какой-то профессиональный признак, требует определенного вникания... Детализация, так важна", – рассказала Ирма Витовская.

Кроме этого, актриса отметила, что ее героиня будет жертвой эмоционального насилия. Эта тема сейчас очень актуальна в мире, поэтому авторы проекта в очередной раз ее затронут в этом проекте.

"К счастью, эти синяки – это постоянные издевательства над героиней в кино... 2018 год: свыше 800 тысяч украинских семей имели опыт насилия, это зафиксированные случаи. Но фактически, по некоторым предположениям, более 1,5 миллиона... На самом деле, женщины составляют наибольшую долю. Это не только сексуальное и физическое насилие, как случаи, которые поражают в последнее время всех нас, но и моральное и экономическое насилие в семьях... Я рада, что могу сыграть это в кино", – отметила Ирма Витовская.

Ирма Витовская на съемках фильма "Между нами" / Facebook / @betweenusfilm

Что известно о фильме "Между нами"

Психологический триллер "Между нами" рассказывает о сложном выборе человека между близкими и моралью. Две главные героини ленты вынуждены пройти через это: Саша в отношении своего мужа, а Аня – к сыну. И ситуация обострится когда женщины будут причастны к криминальной истории.

Главные роли в ленте "Между нами" сыграли:

Анастасия Пустовит

Ирма Витовская

Дмитрий Сова

Смотрите трейлер к фильму "Между нами": видео