Знаменита актриса Ірма Вітовська постане в італійсько-українській комедії "Коза Ностра". У мережі вона прокоментувала зйомки за кордоном та поділилась думками щодо ролей в комедіях, які їй часто пропонують.

Ірма Вітовська про зйомки за кордоном і комедії

Відповідний допис Ірма Вітовська опублікувала у фейсбуці. За її словами, режисер нового фільму був у захваті від того, настільки переконливо актриса постає у драматичних кадрах.

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Це ж треба було поїхати в іншу частину Європи, щоб почути там від режисера: "Ти чудово справляєшся в комедії, але я найбільше люблю тебе в драматичних твоїх сценах... І як ти швидко та чуттєво в них заходиш". Що можу сказати… Нарешті,

– написала Ірма Вітовська.

Актриса вирішила не писати, кому належать ці слова та в якому проєкті вона покаже як драматичні, так і кумедні епізоди. Однак припускаємо, що мова йде про італійсько-український фільм "Коза Ностра", який всередині вересня знімали у Карпатах, після чого знімальна група вирушила в Рим та на Сицилію.



Ірма Вітовська у фільмі "Коза Ностра" / Фото Film Group

Після публікації Ірма Вітовська вирішила доповнити свою думку, щоб "внести ясність і нікого не образити". Актриса зізналась, що хоче цікавих драматичних проєктів, а одразу отримала кілька пропозицій зіграти в комедіях.

"І тут одразу прийшло пару пропозицій з "Неньки" про комедію. І це означає: "Що знову?" А можна трішки драми? Чи трагедій? А комедію на рік пригальмувати? Давайте не жити стереотипами, правда ж? І організм акторський часом хоче щось наболіле висловити… Бо я знаю багато трагедій, коли стають заручниками жанру і потім вже нема повернення", – написала Ірам Вітовська.

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Окрім цього, актриса прокоментувала кінопроби та розподіл ролей, щоб люди, не причетні до кіноіндустрії, зрозуміли декілька нюансів цієї роботи. За словами Ірми Вітовської, рішення режисерів залежить не від популярності зірки, а від того, хто є ближчим до персонажа.



"Актори мають провали, злети і все це залежить від матеріалу команди і режисера. І щоб все разом співпало! Хороший актор повинен зіграти навіть телефону книгу. Крапка. І коли на пробах чи в розподілі ти пролітаєш або виграєш, то це не тому, що кращий чи гірший, а тому, що ближчий до цієї конкретної історії", – додала вона.

Найвідоміші ролі Ірми Вітовської

За роки роботи Ірма Вітовська зіграла десятки успішних ролей як в кіно, так і в театрі. Серед найпопулярніших стрічок, в яких можна побачити актрису, є:

"Мої думки тихі"

"Брама"

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

"Казка старого мельника"

"Дві матері"

"Останній москаль"

"Метелики"

"Трубач"

"Загадай бажання"

"Тато напрокат" та ін.

Ірма Вітовська давно підкорила глядачів і критиків своєю грою. Актриса є лауреаткою вітчизняних премій – "Золота дзиґа", "Кіноколо", "Телетріумф", "Київська пектораль", Одеського кінофестивалю тощо.