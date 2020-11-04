Знаменитая актриса Ирма Витовская предстанет в итальянско-украинской комедии "Коза Ностра". В сети она прокомментировала съемки за рубежом и поделилась мнениями относительно ролей в комедиях, которые ей часто предлагают.

Ирма Витовская о съемках за рубежом и комедии

Соответствующее сообщение Ирма Витовская опубликовала в фейсбуке. По ее словам, режиссер нового фильма был в восторге от того, настолько убедительно актриса предстает в драматических кадрах.

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Это же надо было поехать в другую часть Европы, чтобы услышать там от режиссера: "ты прекрасно справляешься в комедии, но я больше всего люблю тебя в драматических твоих сценах... И как ты быстро и чувственно в них заходишь". Что могу сказать... наконец,

– написала Ирма Витовская.

Актриса решила не писать, кому принадлежат эти слова и в каком проекте она покажет как драматические, так и смешные эпизоды. Однако предполагаем, что речь идет об итальянско-украинском фильме "Коза Ностра", который в середине сентября снимали в Карпатах, после чего съемочная группа отправилась в Рим и на Сицилию.

Ирма Витовская в фильме "Коза Ностра" / Фото Film Group

После публикации Ирма Витовская решила дополнить свое мнение, чтобы "внести ясность и никого не обидеть". Актриса призналась, что хочет интересных драматических проектов, а сразу получила несколько предложений сыграть в комедиях.

"И тут сразу пришло пару предложений из "Неньки" о комедии. И это значит: "Что опять?" А можно немножко драмы? Или трагедий? А комедию на год притормозить? Давайте не жить стереотипами, правда ведь? И организм актерский порой хочет что-то наболевшее выразить ... потому что я знаю много трагедий, когда становятся заложниками жанра и потом уже нет возврата", – написала Ирам Витовская.

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Кроме этого, актриса прокомментировала кинопробы и распределение ролей, чтобы люди, не причастные к киноиндустрии, поняли несколько нюансов этой работы. По словам Ирмы Витовской, решение режиссеров зависит не от популярности звезды, а от того, кто ближе к персонажу.

"У актеров есть провалы, взлеты и все это зависит от материала команды и режиссера. И чтобы все вместе совпало! Хороший актер должен сыграть даже телефонную книгу. Точка. И когда на пробах или в распределении ты пролетаешь или выигрываешь, то это не потому, что лучше или хуже, а потому, что ближе к этой конкретной истории", – добавила она.

Самые известные роли Ирмы Витовской

За годы работы Ирма Витовская сыграла десятки успешных ролей как в кино так и в театре. Среди самых популярных лент, в которых можно увидеть актрису:

"Мои мысли тихие"

"Врата"

"Тайный дневник Симона Петлюры"

"Сказка старого мельника"

"Две матери"

"Последний москаль"

"Бабочки"

"Трубач"

"Загадай желание"

"Папа напрокат" и др.

Ирма Витовская давно покорила зрителей и критиков своей игрой. Актриса является лауреаткой отечественных премий – "Золотая дзыга", "Киноколо", "Телетриумф", "Киевская пектораль", Одесского кинофестиваля и др.