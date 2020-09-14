Російська модель Ірина Шейк знає, як вражати мережу. Жінка знялась у новій фотосесії, де не боялась повністю оголитись на тлі природи. У руках в неї був дещо незвичний реквізит – несправжня риба-меч.

Автором пікантного фото став фешн-митець Мерт Алас, який часто співпрацює з моделлю. Світлина з'явилась на його інстаграм-сторінці і одразу підкорила мережу.

До слова Сексуальна Ірина Шейк похизувалась грудьми у розкішній білизні: гаряче фото

"i r i n a", – лаконічно підписав знімок фотограф. На ньому 34-річна Ірина стоїть задом, повернувши вправо голову і тримає величезну рибу. На її голові – окуляри для плавання, а сама вона позує біля озера, яке ледь видніється крізь чорно-білі кольори. На знімку Шейк розставила ноги на ширині плеч, через що можна побачити стрункі та підтягнути форми, за якими вона пильно стежить. Особливу увагу привертають сідниці жінки.



Спокуслива Ірина Шейк / Instagram / @mertalas​

Свій захват від фото висловили інші колеги по цеху – російська модель Наталія Водянова, кіноактор та модель Андрес Веленкосо, та кілька десятків тисяч підписників. Сама ж Ірина не публікувала фото у своєму профілі, тому невідомо, чи зможе вона потішити фанатів іншими кадрами з фотосесії Мерта Аласа.

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