Всесвітньо відома модель Ірина Шейк полюбляє фотографуватись у відвертих образах не лише для престижних глянців, а й для себе. Вона позувала перед дзеркалом у самій білизні, спокусливо показавши своє ідеальне тіло.

34-річна Ірина Шейк одна з тих моделей, яка поєднує в собі шалену сексуальність з витонченістю і ніжністю. Навіть найвідвертіші її зйомки не виглядають вульгарно. В інстаграм-профілі вона показала нове фото, яке зробила у власній квартирі, проте виглядає зірка на ньому не менш бездоганно, ніж на професійних кадрах.

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Ірина Шейк сфотографувалась у дзеркалі в розкішному комплекті білизни від італійського бренду Intimissimi. На ній чорний бюстгальтер, оздоблений вишивкою квітів кремового кольору. У ньому пишні груди знаменитості виглядали дуже сексуально.

Прозорі трусики гармонійно поєднувались з вишуканим верхом та дозволили продемонструвати струнку фігуру й підтягнутий живіт.

Модель позувала з розпущеним волоссям, зібравши його рукою догори. Єдиним аксесуаром на Ірині Шейк став золотий ланцюжок, який лише привертав увагу до великого бюста.



Ірина Шейк у білизні / Фото Instagram / @irinashayk