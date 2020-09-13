Всемирно известная модель Ирина Шейк любит фотографироваться в откровенных образах не только для престижных глянцев, но и для себя. Она позировала перед зеркалом в роскошной квартире в одном белье, соблазнительно показав свое идеальное тело.

34-летняя Ирина Шейк одна из тех моделей, которая сочетает в себе безумную сексуальность с изяществом и нежностью. Даже самые откровенные ее съемки не выглядят вульгарно. В инстаграм-профиле она показала новое фото, которое сделала в собственной квартире, однако выглядит звезда на нем не менее безупречно, чем на профессиональных кадрах.

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Ирина Шейк сфотографировалась в зеркале в роскошном комплекте белья от итальянского бренда Intimissimi. На ней черный бюстгальтер, украшенный вышивкой цветов кремового цвета. В нем пышная грудь знаменитости выглядела очень сексуально.

Прозрачные трусики гармонично сочетались с изысканным верхом и позволили продемонстрировать стройную фигуру и подтянутый живот.

Модель позировала с распущенными волосами, собрав их рукой кверху. Единственным аксессуаром на Ирине Шейк стала золотая цепочка, которая лишь привлекала внимание к большому бюсту.



Ирина Шейк в белье / Фото Instagram / @irinashayk