Российская модель Ирина Шейк знает, как поражать сеть. Женщина снялась в новой фотосессии, в которой не боялась полностью обнажиться на фоне природы. В руках у нее был несколько необычный реквизит – ненастоящая рыба-меч.

Автором пикантного фото стал фэшн-художник Мерт Алас, который часто сотрудничает с моделью. Фотография появилась на его инстаграм-странице и сразу покорила сеть.

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"i r i n a", – лаконично подписал снимок фотограф. На нем 34-летняя Ирина стоит задом, повернув вправо голову и держит огромную рыбу. На ее голове – очки для плавания, а сама она позирует возле озера, которое едва виднеется сквозь черно-белые цвета. На снимке Шейк расставила ноги на ширину плеч, из-за чего можно увидеть стройные и подтянутые формы, за которыми она тщательно следит. Особое внимание привлекают ягодицы женщины.



Соблазнительная Ирина Шейк / Instagram / @mertalas​

Свой восторг от фото выразили другие коллеги по цеху – российская модель Наталья Водянова, актер и модель Андрес Веленкосо, и несколько десятков тысяч подписчиков. Сама же Ирина не публиковала фото в своем профиле, поэтому неизвестно, сможет ли она порадовать фанатов другими кадрами из фотосессии Мерта Аласа.

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