Відома українська співачка Ірина Федишин лише взимку цього року отримала в подарунок квартиру на березі моря в сонячній Болгарії, однак вже за кілька місяців зірка продала нерухомість за кордоном. Причиною такого поспішного рішення став коронавірус, який викликав нестабільність у кар'єрі.

Ірина Федишин разом з чоловіком Віталієм Човником і двома синами – Олегом і Юрчиком – живе в розкішному заміському будинку неподалік Львова. Однак успішна музична кар'єра, яку вона розвиває разом з коханим, дозволяє володіти апартаментами й за кордоном. Як йдеться в програмі "Зірковий шлях", у лютому 2020 року з нагоди дня народження чоловік подарував артистці квартиру на морському узбережжі в Болгарії.

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Чому Ірина Федишин продала квартиру в Болгарії

Проте сім'я так і не змогла насолодитися розкішною оселею сповна. Через пандемію коронавірусу, яка викликала локаут та повну зупинку концертної діяльності навесні, Ірина Федишин була змушена продати квартиру.

Почалися всі ці закриття кордонів, і ми хвилювалися, як буде далі. І знову ж таки діяльність під питанням. Оскільки гастролі і карантин. І ми вирішили, що краще перечекати,

– поділилась Ірина Федишин.

Додамо, що зіркова сім'я полюбляє Болгарію, адже навіть попри карантин влітку цього року подружжя разом з дітьми відправилось на відпочинок саме в цю країну.

А от столиця співачку так не приваблює. Раніше Ірина Федишин зізналась, що не наважується переїхати зі Львова до Києва, адже звикла до спокійного рідного міста. Проте тепер озвучила іншу причину. Зірка, яка має квартиру в Києві, мріє жити у великому приватному будинку, тому багатоповерхівка її не влаштовує.

"У нас тут (у Києві – ред.) квартира, але ми проживаємо у Львові. І мені не хочеться переїжджати до столиці. Але хіба чоловік побудує дуже хороший будинок, то я тоді переїду", – зізналась виконавиця.