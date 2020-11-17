Известная украинская певица Ирина Федишин лишь зимой этого года получила в подарок квартиру на берегу моря в солнечной Болгарии, однако уже через несколько месяцев звезда продала недвижимость за рубежом. Причиной столь поспешного решения стал коронавирус, вызвавший нестабильность в карьере.

Ирина Федишин вместе с мужем Виталием Човныком и двумя сыновьями – Олегом и Юрчиком – живет в роскошном загородном доме недалеко от Львова. Однако успешная музыкальная карьера, которую она развивает вместе с любимым, позволяет владеть апартаментами и за рубежом. Как говорится в программе "Зірковий шлях", в феврале 2020 года по случаю дня рождения муж подарил артистке квартиру на морском побережье в Болгарии.

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Почему Ирина Федишин продала квартиру в Болгарии

Однако семья так и не смогла насладиться роскошным домом сполна. Из-за пандемии коронавируса, которая вызвала локдаун и полную остановку концертной деятельности весной, Ирина Федишин была вынуждена продать квартиру.

Начались все эти закрытия границ, и мы волновались, как будет дальше. И опять же деятельность под вопросом. Поскольку гастроли и карантин. И мы решили, что лучше переждать,

– поделилась Ирина Федишин.

Добавим, что звездная семья любит Болгарию, ведь даже несмотря на карантин летом этого года супруги вместе с детьми отправились на отдых именно в эту страну.

А вот столица певицу так не привлекает. Ранее Ирина Федишин призналась, что не решается переехать из Львова в Киев, ведь привыкла к спокойному родному городу. Однако теперь озвучила другую причину. Звезда, которая имеет квартиру в Киеве, мечтает жить в большом частном доме, поэтому многоэтажка ее не устраивает.

"У нас здесь (в Киеве – ред.) квартира, но мы проживаем во Львове. И мне не хочется переезжать в столицу. Но если муж построит очень хороший дом, то я тогда перееду", – призналась исполнительница.