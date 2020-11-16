Популярна співачка Ірина Федишин поділилася цікавим відео, де показала, як провела карантин вихідного дня. В неділю артистка вирішила наліпити вареників, а сини допомагали їй у цьому.

Оскільки в Україні на вихідні запровадили суворі карантинні обмеження, Ірина Федишин провела час вдома із сім'єю. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 365 тисяч користувачів мережі, вона показала, як з дітьми ліпила вареники.

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У неділю Ірина провела день на кухні. Вона вирішила приготувати для всієї сім'ї смачних вареників. Оскільки на вулиці було прохолодно, то сини Федишин – Юрчик та Олежик вирішили побути разом із мамою у затишному і теплому будинку.

На відео, яке артистка поширила в мережі, вона позувала на кухні у домашньому образові. Ірина одягнула фартух і зібрала волосся у красиву зачіску. Поруч із зірковою матусею зображені її сини. Хлопчики допомагали на кухні, а потім усі разом ласували смачними варениками.

Неділя… Наліпила вареників. А ви любите вареники? Які страви готуєте у неділю?

– написала в дописі Федишин.