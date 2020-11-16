Популярная певица Ирина Федишин поделилась интересным видео, где показала, как провела карантин выходного дня. В воскресенье артистка решила налепить вареников, а сыновья помогали ей в этом.

Поскольку в Украине на выходные ввели строгие карантинные ограничения, Ирина Федишин провела время дома с семьей. На личной странице в инстаграме, за которой следят 365 тысяч пользователей сети, она показала, как с детьми лепила вареники.

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В воскресенье Ирина провела день на кухне. Она решила приготовить для всей семьи вкусные вареники. Поскольку на улице было прохладно, то сыновья Федишин – Юрчик и Олежка решили побыть вместе с мамой в уютном и теплом доме.

На видео, которое артистка распространила в сети, она позировала на кухне в домашнем образе. Ирина надела фартук и собрала волосы в красивую прическу. Рядом со звездной мамой изображены ее сыновья. Мальчики помогали на кухне, а потом все вместе лакомились вкусными варениками.

Воскресенье... налепила вареников. А вы любите вареники? Какие блюда готовите в воскресенье?

– написала в заметке Федишин.