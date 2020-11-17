Українська співачка Ірина Федишин часто показує шанувальникам, що відбувається за лаштунками сценічного життя. Артистка вирішила поділитися цікавим роликом, який зняла під час підготовки до зйомок.

Виконавиця оприлюднила відео на особистій сторінці в інстаграмі. За її акаунтом стежать 364 тисячі користувачів соціальної мережі, які з нетерпінням чекають на нові публікації своєї улюблениці.

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Підготовка Ірини Федишин до зйомок

Судячи з геолокації, ролик був знятий в Києві. Ймовірно, Ірина позувала у власній квартирі в столиці. На відео вона зображена на тлі стіни та великого телевізора. Знаменитість тримає у руках плойку, за допомогою якої закручує волосся у фірмові локони. На обличчі у Федишин макіяж з акцентом на очах та матовою помадою на губах.

Та найбільше увагу привертає звабливий look артистки. Ірина стояла спиною до камери, показавши пружні сідниці. Вона була одягнена в обтислі штани помаранчевого кольору, що гарно підкреслили її спокусливі форми. Також бачимо на співачці чорний топ на бретелях.

"Готуюся до зйомки", – написала Федишин під відео.