Украинская певица Ирина Федишин часто показывает поклонникам, что происходит за кулисами сценической жизни. Артистка решила поделиться интересным роликом, который сняла во время подготовки к съемкам.

Исполнительница обнародовала видео на личной странице в инстаграм. За ее аккаунтом следят 364 тысячи пользователей социальной сети, которые с нетерпением ждут новые публикации своей любимицы.

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Подготовка Ирины Федишин к съемкам

Судя по геолокации, ролик был снят в Киеве. Вероятно, Ирина позировала в собственной квартире в столице. На видео она изображена на фоне стены и большого телевизора. Знаменитость держит в руках плойку, с помощью которой закручивает волосы в фирменные локоны. На лице у Федишин макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

Но больше всего внимание привлекает обольстительный look артистки. Ирина стояла спиной к камере, показав упругие ягодицы. Она была одета в облегающие штаны оранжевого цвета, красиво подчеркнувшие ее соблазнительные формы. Также видим на певице черный топ на бретелях.

"Готовлюсь к съемке", – написала Федишин под видео.