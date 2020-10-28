У 9 ефірі шоу "Танці з зірками" відбулось повернення найяскравіших учасників проєкту. Фіналіст Іраклі Макацарія вийшов на паркет з фавориткою нового сезону Сантою Дімопулус і показав пристрасне фламенко. Герой "Холостяка 6" висловився про партнерку та прокоментував спільний виступ.

9 випуск "Танців з зірками" можна вважати найзірковішим, адже на паркет повернулись улюбленці глядачів з попередніх сезонів. Фаворит жіночої аудиторії Іраклі Макацарія і четвертий суддя 7 ефіру виступив разом з ексучасницею гурту "ВІАГра" Сантою Дімопулус та Максом Леоновим. Гарячий номер і роботу з парою він прокоментував в інстаграм-профілі.

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Тріо показало пристрасне фламенко, яке судді оцінили в 40 балів. Іраклі Макацарія зізнався, що від танцю він отримав "божевільний заряд енергетичного сплеску", а пару Санти Дімопулус і Макса Леонова назвав неймовірною.

Співачка неодноразово заявляла, що віддається проєкту "Танці з зірками" як ніхто інший. Вона присвячує репетиціям весь вільний час і показує фантастичний ріст на шоу, підкоривши навіть самого Влада Яму. Працьовитість і наполегливість Санти Дімопулус відзначив й Іраклі Макацарія. Він наголосив, що "рідко зустрічав людей, які вкладають у процес все – від душі до останньої краплі поту".

Спасибі, Санто Дімопулус, за довіру, за бажання, працю і завзятість, які є твоїми невід'ємними цінностями в роботі. Спасибі брату Максу Леонову – найкращому танцюристу, якого я знаю, за підтримку і за знання, які він мені постійно передає,

– написав Іраклі Макацарія.

Найбажаніший холостяк країни подякував і публіці "Танців з зірками", шалену підтримку якої він відчував на паркеті. "Спасибі найкращим глядачам, які відчувають на собі мурашки і так підтримують своїми емоціями нас. Це найбільша нагорода для танцюриста", – зізнався Іраклі Макацарія.

Допис він доповнив спекотними фото номера. Від коментарів не втрималась навіть зіркові друзі героя "Холостяка". "Було дуже круто", – зізналась Оля Цибульська. "Просто неймовірно", – написала Ілона Гвоздьова. "Клас. Я досі думаю, якби ти продовжив танцювати в дитинстві, то став би топ-танцюристом. Браво! Дуже красиво, емоційно, стильно", – зазначила Аніта Луценко.