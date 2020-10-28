В 9 эфире шоу "Танцы со звездами" состоялось возвращение ярких участников проекта. Финалист Иракли Макацария вышел на паркет с фавориткой нового сезона Сантой Димопулос и показал страстное фламенко. Герой "Холостяка 6" высказался о партнерше и прокомментировал совместное выступление.

9 выпуск "Танцев со звездами" можно считать звездным, ведь на паркет вернулись любимцы зрителей из предыдущих сезонов. Фаворит женской аудитории Иракли Макацария и четвертый судья 7 эфира выступил вместе с экс-участницей группы "Виагра" Сантой Димопулос и Максом Леоновым. Горячий номер и работу с парой он прокомментировал в инстаграм-профиле.

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Трио показало страстное фламенко, которое судьи оценили в 40 баллов. Иракли Макацария признался, что от танца он получил "сумасшедший заряд энергетического всплеска", а пару Санты Димопулос и Макса Леонова назвал невероятной.

Певица неоднократно заявляла, что отдается проекту "Танцы со звездами" как никто другой. Она посвящает репетициям все свободное время и показывает фантастический рост на шоу, покорив даже самого Влада Яму. Трудолюбие и настойчивость Санты Димопулос отметил и Иракли Макацария. Он отметил, что "редко встречал людей, которые вкладывают в процесс все – от души до последней капли пота".

Спасибо, Санта Димопулос, за доверие, за желание, труд и упорство, которые являются твоими неотъемлемыми ценностями в работе. Спасибо брату Максу Леонову – лучшему танцору, которого я знаю, за поддержку и за знания, которые он мне постоянно передает,

– написал Иракли Макацария.

Самый желанный холостяк страны поблагодарил и публику "Танцев со звездами", бешеную поддержку которой он чувствовал на паркете. "Спасибо лучшим зрителям, которые ощущают на себе мурашки и так поддерживают своими эмоциями нас. Это самая большая награда для танцора", – признался Иракли Макацария.

Сообщение он дополнил жаркими фото номера. От комментариев не удержались даже звездные друзья героя "Холостяка". "Было очень круто", – призналась Оля Цибульская. "Просто невероятно", – написала Илона Гвоздева. "Класс. Я до сих пор думаю, если бы ты продолжил танцевать в детстве, то стал бы топ-танцором. Браво! Очень красиво, эмоционально, стильно", – отметила Анита Луценко.