Ім'я Ярослав залишається актуальним незалежно від зміни епох чи модних трендів. Воно продовжує дарувати своїм носіям харизму та внутрішню силу, пише сайт Як звати.

Значення та походження імені Ярослав

Походження імені Ярослав сягає глибокої давнини. Воно складається з двох потужних слов'янських основ.

Так, перша частина імені "яр" безпосередньо пов'язана з Ярилом – давнім богом весняного сонця, родючості та нестримної життєвої енергії. У давнину це слово також означало "сильний" або "палкий".

Друга частина "слав" традиційно вказує на славу. Тобто ім'я Ярослав можна трактувати як "той, хто має яру славу".

Протягом тривалого часу воно вважалося виключно династичним іменем роду Рюриковичів. Втім, справжню ж велич цьому імені приніс князь Ярослав Мудрий, за часів якого Київська Русь досягла свого найбільшого розквіту. Водночас відтоді таке ім'я почало асоціюватися з прагненням до знань та законності.

Ярослав Мудрий / Фото Андріївської церкви

Коли Дні ангела Ярослава?