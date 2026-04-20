Наша редакція зібрала список найактуальніших імен для хлопчиків та дівчаток, які народяться у травні. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.
Як назвати дитину в травні 2026?
Сучасні імена для хлопчиків
- Марко – перекладається з латинської як "молот" або "присвячений Марсу".
- Артем – з давньогрецької мови означає "неушкоджений".
- Данило – перекладається з давньоєврейської як "Бог – мій суддя".
- Тимофій – має давньогрецьке походження і трактується як "той, хто шанує Бога".
- Лука – має давньогрецьке коріння та означає "світло".
- Максим – перекладається з латинської як "найвеличніший".
Забуті імена для хлопчиків
- Єремія – має давньоєврейське коріння та означає "піднесений Богом".
- Северин – перекладається з латинської мови як "суворий" або "міцний".
- Гордій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції і трактується як "цар".
- Климентій – має латинське походження та означає "милостивий" і "лагідний".
- Макар – має грецьке походження та означає "блаженний".
Як назвати дитину у травні 2026 року / Фото Freepik
Сучасні імена для дівчаток
- Софія – перекладається з давньогрецької як "мудрість".
- Емілія – має давньоримське коріння та означає "старанна".
- Стефанія – прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "діадема".
- Злата – слов'янське ім'я, яке означає "золота".
- Мілана – має слов'янське коріння та перекладається як "мила".
- Поліна – з грецької мови трактується як "сонячна".
Забуті імена для дівчаток
- Глафіра – має давньогрецьке походження та означає "витончена" або "красива".
- Пелагея – перекладається з давньогрецької як "морська".
- Муза – походить з грецької міфології та означає "мисляча".
- Євдокія – ім'я грецького походження та перекладається як "добра воля" або "благовоління".
- Соломія – має староєврейське коріння та означає "мирна" або "спокійна".
Які імена притягують удачу?
Беатриса – це ім'я має латинське походження та трактується як "та, що приносить щастя" або "благословенна". Зазвичай його власниці відзначаються життєрадісністю та харизмою.
Фелікс – ім'я, яке має латинське коріння та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми.
Ніка – це ім'я виникло у Давній Греції. В античній міфології його носійкою була богиня перемоги. Що цікаво, таке ім'я може бути як самостійним, так і скороченням від "Вероніка".