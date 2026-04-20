Наша редакція зібрала список найактуальніших імен для хлопчиків та дівчаток, які народяться у травні. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Як назвати дитину в травні 2026?

Сучасні імена для хлопчиків

Марко – перекладається з латинської як "молот" або "присвячений Марсу".

Артем – з давньогрецької мови означає "неушкоджений".

Данило – перекладається з давньоєврейської як "Бог – мій суддя".

Тимофій – має давньогрецьке походження і трактується як "той, хто шанує Бога".

Лука – має давньогрецьке коріння та означає "світло".

Максим – перекладається з латинської як "найвеличніший".

Забуті імена для хлопчиків

Єремія – має давньоєврейське коріння та означає "піднесений Богом".

Северин – перекладається з латинської мови як "суворий" або "міцний".

Гордій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції і трактується як "цар".

Климентій – має латинське походження та означає "милостивий" і "лагідний".

Макар – має грецьке походження та означає "блаженний".

Сучасні імена для дівчаток

Софія – перекладається з давньогрецької як "мудрість".

Емілія – має давньоримське коріння та означає "старанна".

Стефанія – прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "діадема".

Злата – слов'янське ім'я, яке означає "золота".

Мілана – має слов'янське коріння та перекладається як "мила".

Поліна – з грецької мови трактується як "сонячна".

Забуті імена для дівчаток

Глафіра – має давньогрецьке походження та означає "витончена" або "красива".

Пелагея – перекладається з давньогрецької як "морська".

Муза – походить з грецької міфології та означає "мисляча".

Євдокія – ім'я грецького походження та перекладається як "добра воля" або "благовоління".

Соломія – має староєврейське коріння та означає "мирна" або "спокійна".

