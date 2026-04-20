Наша редакція зібрала список найактуальніших імен для хлопчиків та дівчаток, які народяться у травні. Детальніше про походження та значення цих варіантів – розповів сайт Як звати.

Як назвати дитину в травні 2026?

Сучасні імена для хлопчиків

  • Марко – перекладається з латинської як "молот" або "присвячений Марсу".
  • Артем – з давньогрецької мови означає "неушкоджений".
  • Данило – перекладається з давньоєврейської як "Бог – мій суддя".
  • Тимофій – має давньогрецьке походження і трактується як "той, хто шанує Бога".
  • Лука – має давньогрецьке коріння та означає "світло".
  • Максим – перекладається з латинської як "найвеличніший".

Забуті імена для хлопчиків

  • Єремія – має давньоєврейське коріння та означає "піднесений Богом".
  • Северин – перекладається з латинської мови як "суворий" або "міцний".
  • Гордій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції і трактується як "цар".
  • Климентій – має латинське походження та означає "милостивий" і "лагідний".
  • Макар – має грецьке походження та означає "блаженний".

Як назвати дитину у травні 2026 року

Сучасні імена для дівчаток

  • Софія – перекладається з давньогрецької як "мудрість".
  • Емілія – має давньоримське коріння та означає "старанна".
  • Стефанія – прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "діадема".
  • Злата – слов'янське ім'я, яке означає "золота".
  • Мілана – має слов'янське коріння та перекладається як "мила".
  • Поліна – з грецької мови трактується як "сонячна".

Забуті імена для дівчаток

  • Глафіра – має давньогрецьке походження та означає "витончена" або "красива".
  • Пелагея – перекладається з давньогрецької як "морська".
  • Муза – походить з грецької міфології та означає "мисляча".
  • Євдокія – ім'я грецького походження та перекладається як "добра воля" або "благовоління".
  • Соломія – має староєврейське коріння та означає "мирна" або "спокійна".

Які імена притягують удачу?

  • Беатриса – це ім'я має латинське походження та трактується як "та, що приносить щастя" або "благословенна". Зазвичай його власниці відзначаються життєрадісністю та харизмою.

  • Фелікс – ім'я, яке має латинське коріння та перекладається як "щасливий". Його власники легко знаходять спільну мову з іншими людьми.

  • Ніка – це ім'я виникло у Давній Греції. В античній міфології його носійкою була богиня перемоги. Що цікаво, таке ім'я може бути як самостійним, так і скороченням від "Вероніка".