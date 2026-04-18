Виявляється, звичний нам суфікс "-ша" – частина зовсім іншої культури. Детальніше про те, що насправді означають ці популярні імена та як вони звучать нашою рідною мовою.

Які імена мають російське коріння?

Даша (Дарія)

Ім'я Дарія трактується "та, що володіє добром" або "переможниця". У сучасному світі так називають енергійних та щирих жінок, які не люблять приховувати своїх емоцій і завжди кажуть те, що думають. Представниці цього імені мають розвинену інтуїцію та здатність швидко адаптуватися до будь-яких змін у житті. Варіант Даша має російське походження саме через суфікс "-ша", який не характерний для української мови, де традиційно вживаються форми Даруся або Дарця.

Міша (Михайло)

Ім'я Михайло означає "рівний Богові". Так нерідко називають чоловіків, які відзначаються добротою та прагненням до справедливості. Власники цього імені зазвичай стають душею компанії завдяки своєму вмінню вислухати та дати мудру пораду. Варіант Міша має російське коріння через наявний суфікс "-ша", тоді як українській мові притаманні форми Михайло, Михайлик або Михась.

Саша (Олександр або Олександра)

Ім'я Олександр або Олександра перекладається як "захисник" чи "та, що захищає людей". У сучасному світі так називають вольових та амбітних особистостей, які часто обирають шлях лідерства та не бояться відповідальності. Представники цього імені мають гострий розум і вміють знаходити вихід із найскладніших ситуацій. Варіант Саша має російське походження через суфікс "-ша", водночас традиційна українська традиція пропонує форми Олександр, Сашко, Лесь або Олесь.

Ксюша (Ксенія або Оксана)

Ім'я Ксенія означає "гостинна" або "чужоземка". Доволі часто так називають жінок, які мають сталевий характер і чіткі принципи. Представниці цього імені зазвичай дуже вибагливі до свого оточення, але неймовірно віддані близьким людям. Варіант Ксюша має російське походження саме через суфікс "-ша", що не є органічним для української мови, де більш звичними є форми Ксенія або Оксана.

Походження імен / Фото Freepik

Які ознаки вказують на зросійщені прізвища?