Найкращі привітання у віршах та прозі з Днем ангела Степана: підбірка, яка вразить всіх

У День ангела хочемо побажати всім Степанам успіху, кохання, щастя та здоров'я. Нехай на вашому життєвому шляху зустрічаються лише ті люди, які по-справжньому любитимуть та цінуватимуть, а недруги нехай оминають.

З нагоди свята 24 Канал зібрав підбірку привітань у віршах та прозі. Також публікуємо декілька красивих картинок. Бажаємо багато усмішок у такий світлий день!

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День ангела Степана: привітання у віршах

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

День ангела Степана 2023 / Фото Amazing Ukraine

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Ти, Степане, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

День ангела сьогодні твій, Степане,

Прийми від щирого серця привітання,

Характер твій, звичайно ж, без вад,

Ти даруєш всім відмінний настрій.

Дай Боже тобі удачі, щастя,

Нехай повз пролітають всі негоди,

Нехай удача у двері твої стукає,

Нехай все задумане неодмінно здійсниться.

День ангела Степана 2023 / Фото Pinterest

День ангела Степана: привітання у прозі

Від щирого серця вітаю тебе, Степане, з Днем ​​ангела. Нехай ангел-охоронець ніколи тебе не покидає, нехай довгий шлях приведе тебе до успіху і добробуту, нехай кожна дорога у житті буде посипана вдачею та везінням. Бажаю бути по-справжньому щасливою людиною.

***

Дорогий Степане! Нехай ангел почує твої молитви й допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їх помилки та будь милосердним до близьких. Зі святом тебе!

День ангела Степана 2023 / Фото pruvitannja.com.ua

***

Вітаю з Днем ангела Степана. Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, добробуту, миру, радості та сил. Хай щастить!

***

Степане, вітаю з твоїм прекрасним і світлим святом. Бажаю тобі не зупинятися на досягнутих успіхах і завжди стрімко йти назустріч своїм бажанням, бажаю оптимістичних налаштувань і доброго здоров'я, міцної любові й безустанного ентузіазму, постійного задоволення і вічного кохання.

