По случаю праздника 24 Канал собрал подборку поздравлений в стихах и прозе. Также публикуем несколько красивых картинок. Желаем много улыбок в такой светлый день!

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День ангела Степана: поздравления в стихах

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

декілька красивих картинок. Бажаємо багато усмішок у такий світлий день!

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День ангела Степана: привітання у віршах

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел-покровитель!

День ангела Степана 2023 / Фото Amazing Ukraine

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Ти, Степане, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

День ангела сьогодні твій, Степане,

Прийми від щирого серця привітання,

Характер твій, звичайно ж, без вад,

Ти даруєш всім відмінний настрій.

Дай Боже тобі удачі, щастя,

Нехай повз пролітають всі негоди,

Нехай удача у двері твої стукає,

Нехай все задумане неодмінно здійсниться.

День ангела Степана 2023 / Фото Pinterest

День ангела Степана: поздравления в прозе

От всего сердца поздравляю тебя, Степан, с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель никогда тебя не покидает, пусть долгий путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждый путь в жизни будет усыпан нравом и везением. Желаю быть по-настоящему счастливым человеком.

***

Дорогой Степан! Пусть ангел услышит твои молитвы и поможет справиться со всеми невзгодами на жизненном пути! Будь стойким в своей вере, помогай нуждающимся, прощай людям их ошибки и будь милосерден к близким. С праздником тебя!

День ангела Степана 2023 года / Фото pruvitannja.com.ua

***

Поздравляю с Днем ангела Степана. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всего сердца желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости и сил. Удачи!

***

Степан, поздравляю с твоим прекрасным и светлым праздником. Желаю тебе не останавливаться на достигнутых успехах и всегда стремительно идти навстречу своим желаниям, желаю оптимистических настроек и доброго здоровья, крепкой любви и неустанного энтузиазма, постоянного удовольствия и вечной любви.

