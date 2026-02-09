Називаючи ними дівчинку, батьки ніби благословляють її на щасливе життя. Як назвати доньку, щоб їй щастило в житті – пише сайт Як звати.

Які жіночі імена приносять щастя?

Мирослава

Це ім'я слов'янського походження, яке означає "та, що прославляє мир" або "мирна слава". Воно має винятково позитивну енергетику та уособлює спокій і шляхетність. Власниці цього імені зазвичай прагнуть досягати гармонії у всьому, що їх оточує. Саме тому Мирослави часто допомагають усувати ворожнечу між людьми.

Лада

Таке стародавнє ім'я сягає корінням у слов'янську міфологію та пов'язане з богинею любові й злагоди. У народі здавна вважали, що воно стає оберегом, який приносить мир та добру вдачу в особистому житті. Дівчата з іменем Лада часто випромінюють тепло і затишок, адже вміють створювати навколо себе атмосферу любові та взаєморозуміння.

Стефанія

Ім'я Стефанія має грецьке коріння та перекладається як "вінець". Такі жінки мають сильний характер, але водночас – добре серце. Стефанії часто досягають успіху завдяки своїй наполегливості та цілеспрямованості.

Зоряна

Це ім'я слов'янського походження, яке символізує надію, ясний розум і здатність мріяти. Його представниці часто наділені тонкою творчою натурою та особливим внутрішнім світлом, що притягує до них людей і надихає на нові звершення, зауважує сайт Ім'я Онлайн.

Ярина

Це традиційне українське ім'я, яке асоціюється з весною та відродженням природи. Воно символізує силу духу та невичерпну енергію. У житті Ярини нерідко постають як життєрадісні, активні та доброзичливі дівчата, які вміють насолоджуватися моментом і заряджати своїм оптимізмом інших.

Богдана

Це жіноча форма імені "Богдан", що означає "Божий дар" або "дитина, дана Богом". Вважається, що таке ім'я наділяє дівчину особливою долею. Богдани часто володіють гарною інтуїцією, що нерідко допомагає їм у житті.

Віра

Ім'я Віра виникло у Стародавній Греції та трактується як "віра". Такі жінки володіють великою моральною силою, вони стійкі перед життєвими викликами та вміють зберігати надію навіть у найскладніших ситуаціях.

Якими ще стародавніми іменами можна назвати доньку у 2026 році?