Так, імена, які наші предки носили за часів Київської Русі, знову повертаються в моду, пише сайт Як звати. Про це детальніше – читайте більше в нашому матеріалі.

Стародавні імена для хлопчиків

  • Назар – має давньоєврейське походження та означає "присвячений Богу" або "далекоглядний".
  • Мстислав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто славиться помстою".
  • Гліб – має скандинавське походження та трактується як "нащадок бога".
  • Володимир – має давньослов'янське коріння та означає "володар світу".
  • Ярема – прийшло до нас з давньоєврейської мови та перекладається як "Бог піднесе" або "Божа висота".
  • Роман – має латинське коріння та перекладається як "римлянин" або "римський".
  • Зеновій – має давньогрецьке походження та означає "життя Зевса".
  • Святослав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто має святу славу".
  • Тимофій – виникло у Стародавній Греції та означає "той, хто шанує Бога".
  • Борис – має слов'янське коріння та трактується як "борець за славу".
  • Олег – має скандинавське походження та перекладається як "священний" або "святий".
  • Ростислав – має давньослов'янське коріння та означає "той, чия слава росте".
  • Данило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя".
  • Владислав – має слов'янське коріння та трактується як "той, хто володіє славою".
  • Ігор – має скандинавське походження та трактується як "захисник".
  • Станіслав – має слов'янське походження та означає "той, хто прославився".
  • Тарас – має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник".
  • Ярослав – має давньослов'янське коріння та трактується як "яра слава".
  • Богдан – має слов'янське походження та перекладається як "даний Богом".
  • Антоній – має латинське коріння та трактується як "той, хто вступає в бій".
  • Тихомир – має давньослов'янське походження та означає "той, хто несе спокій".
  • Всеволод – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто володіє всім".
  • Любомир – має слов'янське походження та означає "той, хто любить мир".
  • Орест – ім'я грецького походження, яке трактується як "той, хто стоїть на горі".
  • Мирослав – має слов'янське коріння та перекладається як "той, хто славить мир".

Стародавні імена для дівчаток

  • Злата – має слов'янське походження та перекладається як "золота", зауважує сайт Ім'я Онлайн.
  • Мирослава – має слов'янське коріння та трактується як "мирна і славна".
  • Лада – має слов'янське походження та означає "мила" або "дружина".
  • Соломія – має давньоєврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій".
  • Вікторія – має латинське коріння та означає "перемога".
  • Квітослава – має українське слов'янське коріння та трактується як "квітуча слава".
  • Дарина – має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом".
  • Леля – ім'я, яке має слов'янське міфологічне коріння.
  • Божена – має слов'янське походження та трактується як "обдарована Богом".
  • Ольга – має скандинавське походження та означає "свята", "священна" або "мудра".
  • Ярина – має слов'янське коріння та трактується як "світла" або "сонячна".
  • Марина – має латинське походження та трактується як "морська".
  • Берегиня – має давньослов'янське походження та означає "захисниця".
  • Любомира – має слов'янське коріння та означає "та, що любить мир".
  • Роксана – має перське або давньогрецьке коріння та трактується як "світло".
  • Владислава – має слов'янське походження та означає "та, хто володіє славою".
  • Веселина – має слов'янське коріння та перекладається як "весела" або "життєрадісна".
  • Теодора – має грецьке походження та трактується як "Божий дар".
  • Зореслава – має слов'янське коріння та означає "та, що славить зорю".
  • Ярослава – має слов'янське походження та перекладається як "яра слава".
  • Лідія – має грецьке коріння та означає "родом з Лідії".
  • Радослава – має слов'янське походження та перекладається як "радісна слава".
  • Вілента – ймовірно, має латинське коріння та означає "сильна" або "здорова".
  • Доброслава – має слов'янське походження й означає "та, що має добру славу".

Якими стародавніми іменами можна ще назвати дитину у 2026 році?

  • Рута;
  • Сіяна;
  • Ява;
  • Чаруня;
  • Трояна;
  • Дем'ян;
  • Русан;
  • Красислав;
  • Цвітан;
  • Горисвіт;
  • Оріан;
  • Млад;
  • Хранимир.