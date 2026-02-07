Так, імена, які наші предки носили за часів Київської Русі, знову повертаються в моду, пише сайт Як звати. Про це детальніше – читайте більше в нашому матеріалі.

Стародавні імена для хлопчиків

Назар – має давньоєврейське походження та означає "присвячений Богу" або "далекоглядний".

– має давньоєврейське походження та означає "присвячений Богу" або "далекоглядний". Мстислав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто славиться помстою".

– має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто славиться помстою". Гліб – має скандинавське походження та трактується як "нащадок бога".

– має скандинавське походження та трактується як "нащадок бога". Володимир – має давньослов'янське коріння та означає "володар світу".

– має давньослов'янське коріння та означає "володар світу". Ярема – прийшло до нас з давньоєврейської мови та перекладається як "Бог піднесе" або "Божа висота".

– прийшло до нас з давньоєврейської мови та перекладається як "Бог піднесе" або "Божа висота". Роман – має латинське коріння та перекладається як "римлянин" або "римський".

– має латинське коріння та перекладається як "римлянин" або "римський". Зеновій – має давньогрецьке походження та означає "життя Зевса".

– має давньогрецьке походження та означає "життя Зевса". Святослав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто має святу славу".

– має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто має святу славу". Тимофій – виникло у Стародавній Греції та означає "той, хто шанує Бога".

– виникло у Стародавній Греції та означає "той, хто шанує Бога". Борис – має слов'янське коріння та трактується як "борець за славу".

– має слов'янське коріння та трактується як "борець за славу". Олег – має скандинавське походження та перекладається як "священний" або "святий".

– має скандинавське походження та перекладається як "священний" або "святий". Ростислав – має давньослов'янське коріння та означає "той, чия слава росте".

– має давньослов'янське коріння та означає "той, чия слава росте". Данило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя". Владислав – має слов'янське коріння та трактується як "той, хто володіє славою".

– має слов'янське коріння та трактується як "той, хто володіє славою". Ігор – має скандинавське походження та трактується як "захисник".

– має скандинавське походження та трактується як "захисник". Станіслав – має слов'янське походження та означає "той, хто прославився".

– має слов'янське походження та означає "той, хто прославився". Тарас – має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник".

– має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник". Ярослав – має давньослов'янське коріння та трактується як "яра слава".

– має давньослов'янське коріння та трактується як "яра слава". Богдан – має слов'янське походження та перекладається як "даний Богом".

– має слов'янське походження та перекладається як "даний Богом". Антоній – має латинське коріння та трактується як "той, хто вступає в бій".

– має латинське коріння та трактується як "той, хто вступає в бій". Тихомир – має давньослов'янське походження та означає "той, хто несе спокій".

– має давньослов'янське походження та означає "той, хто несе спокій". Всеволод – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто володіє всім".

– має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто володіє всім". Любомир – має слов'янське походження та означає "той, хто любить мир".

– має слов'янське походження та означає "той, хто любить мир". Орест – ім'я грецького походження, яке трактується як "той, хто стоїть на горі".

– ім'я грецького походження, яке трактується як "той, хто стоїть на горі". Мирослав – має слов'янське коріння та перекладається як "той, хто славить мир".

Стародавні імена для дівчаток

Злата – має слов'янське походження та перекладається як "золота", зауважує сайт Ім'я Онлайн.

– має слов'янське походження та перекладається як "золота", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Мирослава – має слов'янське коріння та трактується як "мирна і славна".

– має слов'янське коріння та трактується як "мирна і славна". Лада – має слов'янське походження та означає "мила" або "дружина".

– має слов'янське походження та означає "мила" або "дружина". Соломія – має давньоєврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій". Вікторія – має латинське коріння та означає "перемога".

– має латинське коріння та означає "перемога". Квітослава – має українське слов'янське коріння та трактується як "квітуча слава".

– має українське слов'янське коріння та трактується як "квітуча слава". Дарина – має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом".

– має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом". Леля – ім'я, яке має слов'янське міфологічне коріння.

– ім'я, яке має слов'янське міфологічне коріння. Божена – має слов'янське походження та трактується як "обдарована Богом".

– має слов'янське походження та трактується як "обдарована Богом". Ольга – має скандинавське походження та означає "свята", "священна" або "мудра".

– має скандинавське походження та означає "свята", "священна" або "мудра". Ярина – має слов'янське коріння та трактується як "світла" або "сонячна".

– має слов'янське коріння та трактується як "світла" або "сонячна". Марина – має латинське походження та трактується як "морська".

– має латинське походження та трактується як "морська". Берегиня – має давньослов'янське походження та означає "захисниця".

– має давньослов'янське походження та означає "захисниця". Любомира – має слов'янське коріння та означає "та, що любить мир".

– має слов'янське коріння та означає "та, що любить мир". Роксана – має перське або давньогрецьке коріння та трактується як "світло".

– має перське або давньогрецьке коріння та трактується як "світло". Владислава – має слов'янське походження та означає "та, хто володіє славою".

– має слов'янське походження та означає "та, хто володіє славою". Веселина – має слов'янське коріння та перекладається як "весела" або "життєрадісна".

– має слов'янське коріння та перекладається як "весела" або "життєрадісна". Теодора – має грецьке походження та трактується як "Божий дар".

– має грецьке походження та трактується як "Божий дар". Зореслава – має слов'янське коріння та означає "та, що славить зорю".

– має слов'янське коріння та означає "та, що славить зорю". Ярослава – має слов'янське походження та перекладається як "яра слава".

– має слов'янське походження та перекладається як "яра слава". Лідія – має грецьке коріння та означає "родом з Лідії".

– має грецьке коріння та означає "родом з Лідії". Радослава – має слов'янське походження та перекладається як "радісна слава".

– має слов'янське походження та перекладається як "радісна слава". Вілента – ймовірно, має латинське коріння та означає "сильна" або "здорова".

– ймовірно, має латинське коріння та означає "сильна" або "здорова". Доброслава – має слов'янське походження й означає "та, що має добру славу".

Якими стародавніми іменами можна ще назвати дитину у 2026 році?