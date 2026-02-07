Так, імена, які наші предки носили за часів Київської Русі, знову повертаються в моду, пише сайт Як звати. Про це детальніше – читайте більше в нашому матеріалі.
Стародавні імена для хлопчиків
- Назар – має давньоєврейське походження та означає "присвячений Богу" або "далекоглядний".
- Мстислав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто славиться помстою".
- Гліб – має скандинавське походження та трактується як "нащадок бога".
- Володимир – має давньослов'янське коріння та означає "володар світу".
- Ярема – прийшло до нас з давньоєврейської мови та перекладається як "Бог піднесе" або "Божа висота".
- Роман – має латинське коріння та перекладається як "римлянин" або "римський".
- Зеновій – має давньогрецьке походження та означає "життя Зевса".
- Святослав – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто має святу славу".
- Тимофій – виникло у Стародавній Греції та означає "той, хто шанує Бога".
- Борис – має слов'янське коріння та трактується як "борець за славу".
- Олег – має скандинавське походження та перекладається як "священний" або "святий".
- Ростислав – має давньослов'янське коріння та означає "той, чия слава росте".
- Данило – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог – мій суддя".
- Владислав – має слов'янське коріння та трактується як "той, хто володіє славою".
- Ігор – має скандинавське походження та трактується як "захисник".
- Станіслав – має слов'янське походження та означає "той, хто прославився".
- Тарас – має давньогрецьке походження та перекладається як "бунтівник".
- Ярослав – має давньослов'янське коріння та трактується як "яра слава".
- Богдан – має слов'янське походження та перекладається як "даний Богом".
- Антоній – має латинське коріння та трактується як "той, хто вступає в бій".
- Тихомир – має давньослов'янське походження та означає "той, хто несе спокій".
- Всеволод – має давньослов'янське коріння та перекладається як "той, хто володіє всім".
- Любомир – має слов'янське походження та означає "той, хто любить мир".
- Орест – ім'я грецького походження, яке трактується як "той, хто стоїть на горі".
- Мирослав – має слов'янське коріння та перекладається як "той, хто славить мир".
Стародавні імена для дівчаток
- Злата – має слов'янське походження та перекладається як "золота", зауважує сайт Ім'я Онлайн.
- Мирослава – має слов'янське коріння та трактується як "мирна і славна".
- Лада – має слов'янське походження та означає "мила" або "дружина".
- Соломія – має давньоєврейське походження та перекладається як "мир" або "спокій".
- Вікторія – має латинське коріння та означає "перемога".
- Квітослава – має українське слов'янське коріння та трактується як "квітуча слава".
- Дарина – має слов'янське походження та перекладається як "дарована Богом".
- Леля – ім'я, яке має слов'янське міфологічне коріння.
- Божена – має слов'янське походження та трактується як "обдарована Богом".
- Ольга – має скандинавське походження та означає "свята", "священна" або "мудра".
- Ярина – має слов'янське коріння та трактується як "світла" або "сонячна".
- Марина – має латинське походження та трактується як "морська".
- Берегиня – має давньослов'янське походження та означає "захисниця".
- Любомира – має слов'янське коріння та означає "та, що любить мир".
- Роксана – має перське або давньогрецьке коріння та трактується як "світло".
- Владислава – має слов'янське походження та означає "та, хто володіє славою".
- Веселина – має слов'янське коріння та перекладається як "весела" або "життєрадісна".
- Теодора – має грецьке походження та трактується як "Божий дар".
- Зореслава – має слов'янське коріння та означає "та, що славить зорю".
- Ярослава – має слов'янське походження та перекладається як "яра слава".
- Лідія – має грецьке коріння та означає "родом з Лідії".
- Радослава – має слов'янське походження та перекладається як "радісна слава".
- Вілента – ймовірно, має латинське коріння та означає "сильна" або "здорова".
- Доброслава – має слов'янське походження й означає "та, що має добру славу".
Якими стародавніми іменами можна ще назвати дитину у 2026 році?
- Рута;
- Сіяна;
- Ява;
- Чаруня;
- Трояна;
- Дем'ян;
- Русан;
- Красислав;
- Цвітан;
- Горисвіт;
- Оріан;
- Млад;
- Хранимир.