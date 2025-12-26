Як українці називали один одного сто років тому – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Цікаво Не лише Микола чи Марія: яке ім'я обрати дитині, народженій на Різдво або Новий Рік

Як українці називали один одного сто років тому?

У тогочасному суспільстві, серед друзів та знайомих, найбільш вживаними були такі шляхетні форми, як "добродій", "приятель", "панове приятелі" або "колега". Сто років тому також часто використовували звертання "товариш" і щире "братчик", що підкреслювало особливу прихильність до людини.

Водночас у невеликих громадах, де всі знали одне одного, люди часто відгукувалися не лише на офіційні імена. Там панувала традиція ідентифікації за влучними прізвиськами, які відображали професію чи характер людини: наприклад, "Микита Коваль" вказував на фах, а "Кузьма Буркун" – на особливості вдачі, зазначає мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Серед старшого покоління, особливо в сільській місцевості, непорушним правилом було шанобливе звертання на ім'я та по батькові. Водночас якщо в офіційних документах фігурували виключно повні форми імен, то в реальному спілкуванні ситуація була зовсім іншою.

Український побут початку XX століття був сповнений надзвичайної ніжності, що виявлялася через постійне вживання зменшувально-пестливих форм. Замість офіційних Марії чи Василя, вдома зазвичай лунали лагідні "Марійка", "Марічка", "Василько" або "Василечко". Ця душевність зростала в родинному колі, де до найближчих зверталися з особливою теплотою, використовуючи такі слова, як "татуньо", "неньо", "матуся", "дідусь", "бабуся", "братчик" та "сестричка".

Як українці називали один одного сто років тому / Фото Freepik

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією LifeStyle 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Яким забутими іменами називали дітей 1000 років?