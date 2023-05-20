Вибір імені може позначитись навіть на характері дитини. Якщо ви хочете драйвову та енергійну особистість, можна обрати щось запальне. 24 Канал зібрав для вас перелік імен, що означають вогонь.

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Імена, що означають вогонь

Фенікс – походить з давньогрецької міфології. У грецькому міфі розповідається, що Фенікс був чудовим птахом з вогняним пір'ям й здатним до самозгоряння та воскресіння з власного попелу. За легендою, коли Фенікс вмирав, він спалахував вогнем, а його тіло перетворювалося на попіл, з якого знову створювалась нова пташка Фенікс. Ця символіка означає вічний цикл смерті та відродження.

Ім'я Тайсон – англійського походження. Це може бути англійським прізвищем або іменем, яке виникло як варіант від прізвища "Тайс" або "Тайсен". Його значення тлумачать як "вогненно загартований".

Ім'я Шоле може мати кілька можливих походжень, залежно від культури та мови. За іспанським походженням, Шоле є скороченою формою імені Марія Хосе, що означає "Марія Йосефа". Це ім'я вживають як прізвище або окреме ім'я. За іншою версією, це тюркська форма арабського імені Шола, що у перекладі означає "смолоскип", "полум'я".

Ім'я Агні має 2 тлумачення походження. Перше – санскритське походження. У санскриті, мові стародавньої Індії, Агні означає "вогонь". В індійській міфології Агні є богом вогню, який символізує силу, очищення та життєву енергію.

Є також і латинське походження від слова "агнус" що означає "ягня" або "агнець". У релігійному контексті ім'я може асоціюватися зі символікою ягнятка, яке використовують в християнстві.

Уріель має релігійне походження та означає Божий вогонь. Він походить з івриту, перші згадки про ім’я можна знайти у “Старому Завіті". Для багатьох людей – це символ як вогонь чотирьох стихій.

Ім'я Ігнатій походить з грецької мови та має християнське значення. Воно походить від грецького імені Ignatios, а воно своєю чергою – від ignys, що означає "вогонь". Ігнатій асоціюється зі святим Ігнатієм Антиохійським, що був одним з визначних богословів і письменників раннього християнства.

Алев має кілька походжень. Перше з них – турецьке. У турецькій мові Алев означає "полум'я" або "вогонь". Є версія й про курдське походження: Алев використовують як ім'я для хлопчиків і має схоже значення, пов'язане з полум'ям або вогнем.

Ім'я Ейден – ірландського походження. У ірландській мові воно є варіацією імені Аодхан, що означає "маленький вогник" або "маленький вогонь". Є тлумачення, що Ейден має англійське походження. Зокрема, у сучасній англійській мові Ейден є популярним чоловічим ім'ям.