8 жіночих і чоловічих імен, що означають світло
Для того, щоб ім'я дитині було легше обирати, варто розглянути значення та походження тих, які вам подобаються. Ми дібрали для вас перелік імен, що означають світло.
У виборі ім'я дитині важливо довіряти своїй інтуїції та особистим переконанням. Багато батьків обирають ті ім'я, які символізують щось хороше та приємне. 24 Канал зібрав добірку імен, що означають світло.
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Імена, що означають світло
Ім'я Зохар має давньоєврейське походження, що означає "світло" або "блиск світла". Воно відображає ідею сяйва, блиску або світла, що може символізувати інтелект, мудрість або духовне просвітлення. Також Зохар також може вказувати на "божественне сяйво" або "світлу енергію". Тобто, на особу, яка випромінює позитивну енергію або має світлу душу.
Абнер – також ім'я давньоєврейського походження та має свої корені в єврейській традиції. "Батько світла" або "батько сяйва" – це одне з основних значень імені Абнер. Воно складається з двох слів: "av", що означає "батько", і "ner", що означає "світло" або "сяйво". Таке значення може вказувати на батьківську захисну роль або на присутність яскравого світла в житті.
Ім'я Еліор – давньоєврейського походження та має кілька значень. Якщо розібрати його на 2 частини, то "El" означає "Бог", а "or", перекладається як "світло". Разом це можна інтерпретувати як "Бог – мій світло" або "Божественне світло". Інколи Еліор також перекладають як "світле дерево" або "дерево світла". Воно може відображати символічне поєднання світла і природи.
Ім'я Люсінда має латинське походження, що означає "світла". Це жіночий варіант імені Луцій, яке походить від латинського слова "lux" та означає "світло". Тому Люсінду тлумачать як "світла" або "та, що приносить світло".
Ім'я Аура має два походження. З грецької його тлумачать як бриз, вітер, повітря, блиск, сяйво або світло. Тоді за латинським походженням ім'я походить від слова Aurum, що означає золото.
Роксана походить з давньогрецької міфології та має різні значення. Зокрема, у грецькій міфології Роксана була дружиною царя Александра Македонського. У перекладі з грецької означає "розкішна" або "світла". Воно відображає красу, вишуканість та чарівність. Згідно з перським походженням, ім'я може походити від слова Roshan, що означає "світлий" або "блискучий".
Ім'я Анора має кілька значень. Наприклад, у кельтській мові Анора може тлумачитися як "світлий" або "блискучий". Це вказує на яскраву особистість або природну привабливість. У інших джерелах Анора пов'язана з латинським словом anora, що означає "початок" або "початковий пункт".