У виборі ім'я дитині важливо довіряти своїй інтуїції та особистим переконанням. Багато батьків обирають ті ім'я, які символізують щось хороше та приємне. 24 Канал зібрав добірку імен, що означають світло.

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Імена, що означають світло

Ім'я Зохар має давньоєврейське походження, що означає "світло" або "блиск світла". Воно відображає ідею сяйва, блиску або світла, що може символізувати інтелект, мудрість або духовне просвітлення. Також Зохар також може вказувати на "божественне сяйво" або "світлу енергію". Тобто, на особу, яка випромінює позитивну енергію або має світлу душу.

Абнер – також ім'я давньоєврейського походження та має свої корені в єврейській традиції. "Батько світла" або "батько сяйва" – це одне з основних значень імені Абнер. Воно складається з двох слів: "av", що означає "батько", і "ner", що означає "світло" або "сяйво". Таке значення може вказувати на батьківську захисну роль або на присутність яскравого світла в житті.

Ім'я Еліор – давньоєврейського походження та має кілька значень. Якщо розібрати його на 2 частини, то "El" означає "Бог", а "or", перекладається як "світло". Разом це можна інтерпретувати як "Бог – мій світло" або "Божественне світло". Інколи Еліор також перекладають як "світле дерево" або "дерево світла". Воно може відображати символічне поєднання світла і природи.

Ім'я Лук'ян або Лука має латинські корені, походить від слова "люкс", що означає світло. Саме ім'я – зі Стародавнього Риму. Це було родове чи особисте прізвисько. Ім'я Лука має трохи іншу історію походження. Воно походить від "Лукас" та означає "світлий", "той, що світиться" або "народжений на світанку".