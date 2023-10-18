Як назвати хлопчика за знаком зодіаку: гарні та прості приклади

До астрології склалося дуже різне ставлення у нашому суспільстві. Хтось щиро вірить у всі прогнози та читає гороскопи. А у когось – виникає максимальний скептицизм. Однак, деякі батьки шукають імена за знаками зодіаку.

Від дати народження вашої дитини залежить, якого вона буде знаку зодіаку. Кожен з них має свої особливості, які згодом проявляються в особистості. Зібрали кілька порад, як назвати хлопчика за знаком зодіаку.

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Імена для хлопчиків за знаком зодіаку

До земних знаків зодіаку належить Діва, Телець, Козеріг. Таким хлопчикам підійдуть імена, які асоціюються з надійністю та сімейністю. Наприклад, Сергій, Іван, Петро, Матвій, Гліб, Вадим, Валентин, Тимофій, Тимур.

Інші знаки зодіаку, пов'язані зі стихією вогню . Це Лев, Овен, Стрілець. Їх запальний характер можна підкорегувати іменами з м'якими приголосними. Може бути Ілля, Олексій, Віталій, Ярослав, Святослав.

Водяні знаки , як-от, Скорпіон, Риби, Рак характеризуються енергійністю та активністю. Таким хлопчикам будуть личити імена Олександр, Микола, Володимир, Веніамін, Юхим, Ельдар, Тарас, Савелій.

Стихія повітря стосується Близнюків, Терезів, Водоліїв. Переважно – це дуже мрійливі та творчі особистості. Їх потрібно назвати так, щоб красиво звучало. Йдеться про імена Георгій, В'ячеслав, Аркадій, Альберт, Марк, Руслан, Іларіон.

Фахівці не радять обирати дітям такі імена, як у їх батьків. Це може негативно позначитись на них. Також радять звертати увагу, чи поєднується ім'я з прізвищем і по батькові.

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