Були популярні за часів Київської Русі: 6 чудових імен, якими можна назвати сина у 2024 році

З часів Київської Русі до нас прийшло багато красивих імен. Люди, які люблять та шанують українську історію, часто зараз називають ними своїх дітей.

Чоловічі давньоруські імена зазвичай мають дуже потужне значення, адже ними раніше називалися мужні та хоробрі воїни. Підбірку імен, які давали хлопцям у часи Київської Русі, підготував 24 Канал.

Зберігайте 7 найкрасивіших українських імен, якими можна назвати хлопчика у 2024 році

Список імен для хлопчиків

Ім'я Святополк складається з двох коренів: "свято" ("святий") і "полк" ("воїнство"). Воно трактується як "святе воїнство". Такі хлопці мають міцний характер та завжди готові відстояти свою думку, тому часто вступають у суперечки.

Ім'я Володимир означає "велика сила", "велика влада". Воно прийшло до нас з язичницьких часів. Однак згодом церква визнала його християнським, оскільки один із найвідоміших власників цього імені, Володимир Великий, похрестив Київську Русь.

Ім'я Мстислав – давнього українського походження. Воно утворене з двох слів: "мсти", яке означає "мстити", і "слав", яке трактується як "слава". Цим іменем називалися деякі давньоруські князі, зокрема Мстислав Хоробрий та Мстислав Ізяславович.

Чоловічі імена часів Київської Русі / Фото Canva

Ім'я Ростислав має слов'янське походження. Воно складається з двох слів: "рости" і "слава". Тому й перекладається як "слава, що зростає". Такі хлопці знаходяться у постійному пошуку та ніколи не перестають працювати над собою.

Ім'я Всеволод також має два корені: "весь" ("все") та "волод" ("володіти"). Тому воно означає "володіє всім", "володіє світом". Такі хлопці люблять у всьому перемагати. Вони горді, стійкі, врівноважені, спокійні та серйозні.

Ім'я Ярополк – слов'янське. Воно має значення "славний воїн". Такі хлопці володіють справжніми лідерськими якостями та завжди виступають за чесність, справедливість й свободу.