Жінки, які мають народжувати у 2024 році, вже думають над тим, як назвати дитину. 24 Канал підготував підбірку чоловічих імен на букву "В", які допоможуть з вибором.

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Імена для хлопчиків на букву "В"

Ім'я Владислав має слов'янське походження, а зародилося ще в язичницькі часи. Воно складається з двох слів: "володіти" і "слава". З давньогерманської мови перекладається як "царювати", "панувати", "славний", "знаменитий".

Ім'я Віктор з'явилося з приходом християнства. З латинської мови трактується як "перемога", "переможець". Цим ім'ям батьки часто називали своїх дітей за часів Київської Русі. Зараз воно також досить популярне.

Ім'я В'ячеслав – слов'янське. Складається з двох слів: "в'яче", яке має значення "більше", та "слав", яке трактується як "слава". Кажуть, що В'ячеслави мають хорошу силу волі, а також з гідністю витримують будь-які труднощі.

Імена для хлопчиків на букву "В" / Фото Canva

Ім'я Валентин має латинське походження. Утворене від слова "valens", що означає "сильний", "здоровий", "спокійний". Ім'я перекладається як "бути здоровим". У Валентинів сильний характер. Такі чоловіки завжди веселі та активні.

Ім'я Василь має давньогрецьке коріння. Перекладається як "цар", "царствений". На територію Київської Русі воно прийшло разом з християнством. Василі можуть знайти спільну мову з будь-якою людиною. Вони приваблюють своєю доброзичливістю.

Особливої уваги заслуговують рідкісні українські імена для хлопчиків. Можливо, одне із них припаде вам до душі.