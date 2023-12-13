Женщины, которые должны рожать в 2024 году, уже думают о том, как назвать ребенка. 24 Канал подготовил подборку мужских имен на букву "В", которые помогут с выбором.

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Имена для мальчиков на букву "В"

Имя Владислав имеет славянское происхождение, а зародилось еще в языческие времена. Оно состоит из двух слов: "владеть" и "слава". С древнегерманского языка переводится как "царствовать", "царить", "славный", "знаменитый".

Имя Виктор появилось с приходом христианства. С латинского языка трактуется как "победа", "победитель". Этим именем родители часто называли своих детей во времена Киевской Руси. Сейчас оно тоже достаточно популярно.

Имя Вячеслав – славянское. Состоит из двух слов: "вяче", имеющее значение "больше", и "слав", которое трактуется как "слава". Говорят, что Вячеславы обладают хорошей силой воли, а также с достоинством выдерживают любые трудности.

Имена для мальчиков на букву "В" / Фото Canva

Имя Валентин имеет латинское происхождение. Образовано от слова "valens", что означает "сильный", "здоровый", "спокойный". Имя переводится как "быть здоровым". У Валентинов сильный характер. Такие мужчины всегда веселы и активны.

Имя Василий имеет древнегреческие корни. Переводится как "царь", "царственный". На территорию Киевской Руси оно пришло вместе с христианством. Василии могут найти общий язык с любым человеком. Они привлекают своей доброжелательностью.

Особого внимания заслуживают редкие украинские имена для мальчиков. Возможно, одно из них придется вам по душе.