5 імен голлівудських акторів, які вам добре відомі

Голлівудські актори викликають асоціацію з успіхом, славою та багатством. Кожним батькам хочеться, аби у її дитини все складалось якнайкраще. Тож є сенс звернути увагу на імена.

Голлівудські актори захоплюють своєю грою, відповідно, їхні імена залишаються у пам'яті надовго. Якщо ви хочете, аби ім'я вашої дитини пам'ятали, то можна назвати їх саме так. 24 Канал зібрав кілька імен відомих голлівудських зірок.

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Імена голлівудських акторів: перелік

Леонардо вважається давньонімецьким ім'ям за походженням. Загалом його трактували як "стійкий", "відважний", "хоробрий". Має значення "хоробрий лев". Перша асоціація одразу виникає із відомим актором Леонардо ді Капріо. Він прославився своїми ролями у фільмах "Титанік", "Вовк з Волл-стріт", "Легенди Г'ю Гласса", "Ромео і Джульєтта", "Початок".

Бред – ім'я англійського походження, що походить від слова "brad" зі значенням "широкий". Один із найбільш популярних акторів із таким іменем є Бред Пітт, який став неодноразовим лауреатом премій "Оскар" і "Золотий глобус". Легендарні його роботи – "Бійцівський клуб", "Знайомтеся – Джо Блек", "Містер і місіс Сміт".



Бред Пітт / Фото Greg Williams

Джон – це популярне англійське ім'я, яке бере початок від івриту. Йдеться про староєврейське ім'я Йоханаан. Його перекладають як "Бог милостивий". Популярною формою імені є Джонні. Тут варто згадати усім відомого Джонні Депа, якого ми запам'ятали ролями у "Пірати Карибського моря", "Едвард руки-ножиці", "Кошмар на вулиці В'язів".



Джонні Депп / Фото Greg Williams

Роберт – красиве ім'я, яке з'явилося у давньонімецькій мові. Має такий переклад: "сяє славою", "блискучий від слави". А от у Японії воно означає "знатний" або "знаменитий". Справжнім відкриттям голлівудських фільмів став Роберт Дауні-молодший. Актор здобув справжнє визнання після байопіку "Чаплін", де зіграв головну роль коміка Чарлі Чапліна.



Роберт Дауні / Фото з інстаграму актора

Раян – ім'я з ірландським корінням, що виникло від імені Rian. Деякі вважають, що воно сформувалося від англійської форми ірландського прізвища О'Раян. Має значення "королівський" або "король". Одним із популярних акторів з цим іменем є Раян Рейнольдс, що здобув популярність у фільмі "Король вечірок".

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