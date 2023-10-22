Голливудские актеры увлекают своей игрой, соответственно, их имена остаются в памяти надолго. Если вы хотите, чтобы имя вашего ребенка помнили, можно назвать их именно так. 24 Канал собрал несколько имен известных голливудских звезд.

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Имена голливудских актеров: список

Леонардо считается древнегерманским именем по происхождению. В общем его трактовали как "устойчивый", "отважный", "храбрый". Имеет значение "храбрый лев". Первая ассоциация сразу возникает с известным актером Леонардо ди Каприо. Он прославился своими ролями в фильмах "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Легенды Гью Гласса", "Ромео и Джульетта", "Начало".

Бред – имя английского происхождения, которое происходит от слова "brad" со значением "широкий". Один из самых популярных актеров с таким именем является Брэд Питт, ставший неоднократным лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус". Легендарные его работы – "Бойцовский клуб", "Знакомьтесь – Джо Блэк", "Мистер и миссис Смит".



Брэд Питт / Фото Greg Williams

Джон – это популярное английское имя, берущее начало от иврита. Речь идет о древнееврейском имени Йоханаан. Его переводят как "Бог милостивый". Популярной формой имени является Джонни. Здесь стоит упомянуть всем известного Джонни Депа, которого мы запомнили ролями в "Пираты Карибского моря", "Эдвард руки-ножницы", "Кошмар на улице Вязов".



Джонни Депп / Фото Greg Williams

Роберт – красивое имя, появившееся в древненемецком языке. Имеет такой перевод: "сияет славой", "блестящий от славы". А вот в Японии оно означает "знатный" или "знаменитый". Настоящим открытием голливудских фильмов стал Роберт Дауни-младший. Актер получил подлинное признание после байопика "Чаплин", где сыграл главную роль комика Чарли Чаплина.



Роберт Дауни / Фото с инстаграма актера

Райан – имя с ирландскими корнями, возникшее от имени Rian. Некоторые считают, что оно сформировалась от английской формы ирландской фамилии О'Райан. Имеет значение "королевский" или "король". Одним из популярных актеров с этим именем является Райан Рейнольдс, получивший популярность в фильме "Король вечеринок".

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