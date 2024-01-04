Для дитини можна обрати як популярний варіант, так і той, який зустрічається рідше. Головне, щоб ім'я якнайкраще передавало характер дівчинки або хлопчика.

Краса 7 рідкісних чоловічих імен, які неймовірно звучать

Імена для хлопчиків 2024

Ім'я Давид поширене не лише в Україні, але й у світі. Воно вважається одним із найпопулярніших. Це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "улюблений", "улюбленець", "коханий".

Ім'я Ілля прийшло до нас із давніх часів та має єврейське походження. Воно трактується як "мій Бог – Господь", а перекладається як "той, що вірить". Також існує версія, що утворилося від імені Ілія, яке означає "фортеця Господня", "сила Божа".

Ім'я Артем виникло у Стародавній Греції. Воно утворилося від імені Артеміос, яке перекладається як "неушкоджений", "має бездоганне здоров'я". Зазвичай його власники дуже активні та веселі. Крім того, наполегливі.

Як назвати сина у 2024 році / Фото Pexels

Ім'я Матвій – давньоєврейське та означає "дарунок від Бога", "Божий дар". Так називався один із дванадцяти апостолів. Раніше батьки давали це ім'я хлопчикам, на яких довго чекали. Так вони дякували Богу за народження сина.

Ім'я Андрій часто можна почути в Україні. Воно має давньогрецьке походження та утворилося від слова "андрос", яке означає "чоловік". Інша версія стверджує, що ім'я з'явилося від слова "андрейос", яке перекладається як "мужній".

Ім'я Гліб має декілька версій свого походження. Зокрема, воно вважається скандинавським або старослов'янським. Означає "улюбленець Бога", "спадкоємець богів", "під захистом Бога".

Як назвати сина у січні 2024

У деяких людей вже зовсім скоро має народитися дитина. Тож часу, щоб подумати над іменем, майже не залишилось. У січні цього року, зокрема, можна вибирати один із таких варіантів: