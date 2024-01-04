Для ребенка можно выбрать как популярный вариант, так и тот, который встречается реже. Главное, чтобы имя лучше всего передавало характер девочки или мальчика.

Красота 7 редких мужских имен, которые невероятно звучат

Имена для мальчиков 2024

Имя Давид распространено не только в Украине, но и в мире. Оно считается одним из самых популярных. Это имя имеет древнееврейские корни и переводится как "любимый".

Имя Илья пришло к нам с давних времен и имеет еврейское происхождение. Оно трактуется как "мой Бог – Господь", а переводится как "верующий". Также существует версия, что образовалось от имени Илия, которое означает "крепость Господня", "сила Божия".

Имя Артем возникло в Древней Греции. Оно образовалось от имени Артемиос, которое переводится как "невредимый", "обладает безупречным здоровьем". Обычно его владельцы очень активны и веселы. Кроме того, настойчивы.

Как назвать сына в 2024 году / Фото Pexels

Имя Матвей – древнееврейское и означает "дар от Бога", "Божий дар". Так назывался один из двенадцати апостолов. Раньше родители давали это имя мальчикам, которых долго ждали. Так они благодарили Бога за рождение сына.

Имя Андрей часто можно услышать в Украине. Оно имеет древнегреческое происхождение и образовалось от слова "андрос", которое означает "муж". Другая версия утверждает, что имя появилось от слова "андрейос", которое переводится как "мужественный".

Имя Глеб имеет несколько версий своего происхождения. В частности, оно считается скандинавским или старославянским. Означает "любимец Бога", "наследник богов", "под защитой Бога".

Как назвать сына в январе 2024 года

У некоторых людей уже совсем скоро должен родиться ребенок. Так что времени, чтобы подумать над именем почти не осталось. В январе этого года, в частности, можно выбирать один из следующих вариантов: