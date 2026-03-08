Сайт Як звати зібрав найкращі варіанти жіночих імен. Детальніше про те, як назвати доньку, яка народилась 8 березня – читайте в нашому матеріалі.
Як назвати доньку, яка народилась 8 березня?
Марина
Таке ім'я утворене від латинського слова marinus, яке перекладається як "морська". Його представниці зазвичай мають врівноважений і водночас сильний характер. Вони можуть бути лагідними та ніжними, але якщо потрібно, проявляють стійкість і незалежність. Марини залишають яскравий слід у житті людей, бо поєднують у собі ніжність і силу, мрійливість і рішучість.
Злата
Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "золота". Такі жінки дарують іншим позитив, бо випромінюють життєрадісність. Вони люблять бути в центрі уваги й легко знаходять друзів. Водночас Злати відзначаються рішучістю та вмінням швидко розв'язувати проблеми у складних ситуаціях.
Валерія
Ім'я Валерія походить від латинської основи "валео" та трактується як "могутня" або "міцна", зауважує сайт Ім'я Онлайн. Його представниці сміливо борються з життєвими негараздами і йдуть на зустріч своїй меті. Власниці таких імен полюбляють бути в центрі уваги, через що інколи проявляють надмірну імпульсивність у своїх діях. Валерії мають лідерські якості, тому вправно керують командою і гуртують навколо себе людей.
Як назвати доньку, яка народилась 8 березня / Фото Freepik
Як ще можна назвати дівчинку навесні 2026 року?
- Лілія – ім'я, яке має латинське походження та перекладається як "лілія". Воно символізує чистоту та ніжність. Лілії вміють маневрувати у складних ситуаціях завдяки своїй чарівності та дипломатичності.
- Меліса – у перекладі з давньогрецької мови це ім'я означає "бджілка". У міфології Мелісою звали німфу, яка годувала Зевса медом, тому ім'я нерозривно пов'язане з працьовитістю та турботою. Такі жінки зазвичай дуже комунікабельні та дбайливі.