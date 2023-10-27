Як назвати дівчинку в листопаді, щоб було просто і красиво

У листопаді народжуються дуже цілеспрямовані, наполегливі та чесні люди. Може здаватися, що у них складний характер, хоча їх треба зрозуміти краще. Для таких людей потрібні особлива імена.

Особливо це стосується дівчаток. Потрібно назвати їх так, щоб енергетика спрямовувалась в правильне русло та не шкодила їм. Кілька найкращих варіантів для дівчаток, народжених у листопаді – зібрав 24 Канал.

Неймовірно красиві 7 давніх імен для дівчаток, які походять від слов'ян

Як назвати дівчинку у листопаді

Єлизавета – гарне жіноче ім'я з давньоєврейським походженням. Походить від слова "elisheva", що означає "присяга", "Богом я присягаюсь". Ім'я є популярним серед християн, тому що Єлизавета була мамою Івана Хрестителя.

Неля – ім'я з англійським корінням. Спершу це була скорочена форма імені Елеонора, Олена та Елінор. Ймення з’явилося від звернення "mine Elly", тобто, "моя Еллі". А згодом англійці почали казати "my Nelly". Стосовно походження, то Елеонора трактують як "милосердна", а Олена – як "сонячний промінь".

Наталя з'явилося від слова "natalis", що на латині має значення "рідна". Деякі вважають, що воно виникло від фрази "Natalis Domini", що перекладають на українську як "Різдво". Тобто, Наталя трактується як "благословенна" або "різдвяна".

Віра – чудове та лаконічне жіноче ймення. Утворилося у Давній Греції та означає "віра". У грецькій мові звучить як Пістіс (Πίστις). Тобто, ім'я має таке ж пояснення, як і звучання. До таких ще відносять Любов і Надія.

Олена виникло від грецького бога сонця Геліоса. На українську перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Також греки використовували ще одне ім'я, пов'язане з Геліосом – Селена, яке могло означати "місяць".

Вікторія – популярне та актуальне ім'я завжди. Сформувалось від латинського слова "victoria", що означає "перемога". Його часто вживають не лише в Україні, а й у країнах Західної Європи та Америки. Також воно асоціюється з римською богинею перемоги Вікторією.

Нещодавно ми готували добірку рідкісних імен для дівчаток, які почуєш нечасто.