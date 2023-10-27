Особенно это касается девочек. Следует назвать их так, чтобы энергетика направлялась в правильное русло и не вредила им. Несколько лучших вариантов для девочек, рожденных в ноябре – собрал 24 Канал.

Невероятно красивые 7 древних имен для девочек, происходящих от славян

Как назвать девочку в ноябре

Елизавета – красивое женское имя с древнееврейским происхождением. Происходит от слова "elisheva", что означает "клятва", "Богом я клянусь". Имя популярно среди христиан, потому что Елизавета была мамой Иоанна Крестителя.

Неля – имя с английскими корнями. Сначала это была сокращенная форма имени Элеонора, Елена и Элинор. Имя появилось от обращения "mine Elly", то есть, "моя Элли". А потом англичане стали говорить "my Nelly". Что касается происхождения, то Элеонора трактуют как "милосердная", а Елена – как "солнечный луч".

Наталья появилось от слова "natalis", что на латыни имеет значение "родная". Некоторые считают, что оно возникло от фразы "Natalis Domini", переводимой на украинский как "Рождество". То есть, Наталья трактуется как "благословенная" или "рождественская".

Вера – прекрасное и лаконичное женское имя. Образовалось в Древней Греции и означает "вера". В греческом языке звучит как Пистис (Πίστις). То есть, имя имеет такое же объяснение, как звучание. К таким еще относятся Любовь и Надежда.

Елена возникло от греческого бога солнца Гелиоса. На украинский переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч". Также греки использовали еще одно имя, связанное с Гелиосом – Селена, которое могло означать "луна".

Виктория – популярное и актуальное имя всегда. Сложилось от латинского слова "victoria", что означает "победа". Его часто используют не только в Украине, но и в странах Западной Европы и Америки. Также он ассоциируется с римской богиней победы Викторией.

Недавно мы готовили подборку редких имен для девочек, которые услышишь нечасто.